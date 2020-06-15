Рабочий визит в Прилузье

В субботу, 13 июня, исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба совершил рабочую поездку в Прилузский район, где посетил ведущие деревообрабатывающее и сельскохозяйственное предприятия, осмотрел ряд социальных объектов и провел встречу с общественностью, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Визит начался с посещения градообразующих предприятий Прилузья – компании «Лузалес» и ООО «Южное». ООО «Южное» занимается производством и переработкой молока и мяса. На долю предприятия приходится почти 6,5 процента молока, производимого сельхозпредприятиями республики.

Владимиру Уйба показали современную ферму беспривязного содержания животных на 1200 голов. В 2017 году в рамках реализации инвестиционного проекта были построены два коровника, молочный блок, родильное отделение. Общая стоимость строительства, включая оснащение объектов животноводческим оборудованием, составила 555 миллионов рублей.

Исполняющая обязанности генерального директора предприятия Галина Чащина, рассказывая о работе своего хозяйства, отметила, что сегодня на нем трудятся настоящие патриоты своей земли. Как и на многих других сельхозпредприятиях, в хозяйстве проблема с кадрами: не хватает зоотехников, ветеринаров, агрономов, даже бухгалтеров. Выпускники не хотят ехать в поселок потому, что нет жилья.

– Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, – отметил Владимир Уйба. – Планируем, что будут заключаться тройные договоры между студентом, учебным заведением и работодателем. А к моменту окончания молодому специалисту строим дом. Это будет служебное жилье. Но через десять лет специалист сможет оформить его на себя.

Галина Чащина также попросила помощи в строительстве подъездного пути к новой ферме. Владимир Уйба ответил, что сейчас готовится заявка в Министерство транспорта России на привлечение дополнительного финансирования на ремонт тех дорог и мостов, проектно-сметная документация которых уже составлена и получила положительную оценку госэкспертизы. В случае если эта заявка будет одобрена минтрансом, освободившиеся средства республиканского бюджета можно будет потратить на такие проблемные участки дорог, как в Гуляшоре.

Также большой проблемой для жителей ряда селений Прилузья является аварийный деревянный мост через реку Летку. Движение транспортных средств по нему ограничено пятью тоннами. Между тем по мосту осуществляется подвоз детей в школу в поселок Якуньель из соседних поселений «Слудка» и «Прокопьевка». Детей на берег подвозит автобус, учащиеся в сопровождении взрослых переходят по мосту на другой берег, где их также ждет автобус. Из-за аварийного моста в Слудку и Прокопьевку не могут проехать пожарная машина, мусоровоз.

По поручению Владимира Уйба аварийный объект будет включен в заявку от республики в федеральную программу «Мосты и путепроводы».

В Объячево руководитель республики осмотрел социальные учреждения. В средней школе села обучается 1221 ребенок, 297 из этого числа учатся во вторую смену. По данным министерства образования, науки и молодежной политики региона, в этом году начнется возведение нового корпуса на средства субсидии из федерального бюджета. В 2019 году проект строительства школы на 600 мест в селе Объячево прошел отбор Министерства просвещения России.

Под строительство школы отведен земельный участок, проведены работы по геологии, экологии и геодезии, разработана проектная документация. Ее экспертизу завершат к середине июля. К строительству планируется приступить в конце 2020 – начале 2021 года.

В Центральной районной больнице Владимир Уйба посетил поликлинику. Здесь в 2019 году сделали перепланировку первого этажа в рамках «Новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2020 году будет проведен ремонт детской консультации.

Также Владимир Уйба побывал в Центральной детской библиотеке, которая после капитального ремонта получила статус модельной.

Затем состоялась встреча исполняющего обязанности главы Коми с представителями общественности Прилузья. Затронуты темы строительства жилья для пожилых и одиноких людей, поддержки малого бизнеса на селе и сохранения малокомплектных школ, участия спортсменов района в республиканских и российских соревнованиях, обновления парка санитарного транспорта Прилузской ЦРБ, вопросы местного самоуправления и другие.

Директор Детского оздоровительно-образовательного спортивного центра села Объячево Мария Москаленко обратилась к Владимиру Уйба с просьбой помочь подготовить проектно-сметную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. У района средств и специалистов на проведение этой работы нет.

– Я уже говорил на предыдущих встречах, что принял решение – со следующего года разработкой проектно-сметной документации будет заниматься республиканская структура, – отметил руководитель региона. – Уже идет работа по созданию проектного бюро или даже института. Ваша задача только подготовить техническое задание. Давайте пилотом, первым объектом и сделаем ваш комплекс.

Председатель общественного совета администрации района Владимир Старцев рассказал о проблеме сдачи и переработки молока, которое производят крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Молоко в районе принимает только ООО «Южное», но не всем фермерам удобно везти его туда – слишком большие расстояния. Владимир Старцев предложил организовать переработку в других населенных пунктах района.

Владимир Уйба поддержал предложение общественника – необходим небольшой молокозавод. Председатель Общественной палаты Коми Сергей Чечеткин, возглавлявший министерство сельского хозяйства республики в 2006-2014 годах, сообщил собравшимся, что еще в 2013 году министерством было приобретено оборудование по переработке молока для потребкооператива в селе Объячево.

Владимир Уйба поручил минсельхозу региона проверить состояние этого оборудования, составить перечень необходимых для запуска завода работ, в случае необходимости оказать району помощь в организации работы молокозавода.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru