Стихи Валентины Салий высечены на монументе в Архангельске

«Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли! В поле, в оккупации, в плену продержались, выжили, смогли!» – это строчки из стихотворения, высеченного на памятнике «Детям войны» скульптора Дениса Стритовича в Архангельске. Автор стихотворения – поэтесса из села Зеленец Сыктывдинского района Валентина Салий.

Монумент, инициатива создания которого принадлежит ветеранским организациям Архангельской области, – дань памяти юным северянам, тем, кто в суровых военных условиях заменил взрослых в поле, на предприятии, а порой наравне с ними нес вахту на боевом посту. Словом, всем тем, кто рано повзрослел и внес свой вклад в общую Победу.

Сама поэтесса уверяет, что не знает, почему именно ее стихи были выбраны авторами монумента из огромного множества размещенных в интернете. Говорит, что наверняка есть много и других хороших стихов на эту тему. Однако, по словам председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергея Ковалева, ветераны и историки, с которыми обсуждались все детали памятника, единодушно признали, что стихи Валентины Салий как нельзя более точно передают уважение к подвигу детей той далекой поры.

Центральные фигуры монументы – мальчик-юнга и девочка, которая тащит волокушу с рыбой. На территории Архангельской области в годы войны было открыто несколько школ юнг: Северного морского пароходства, Архангельской гидробазы, тралового и технического флота, самая известная располагалась на Соловках. Обучение в школах прошли тысячи ребят.

Более 40 тысяч подростков Архангельска были направлены в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, чтобы затем заменить отцов и братьев на промышленных предприятиях. По трудовой мобилизации во время войны ежегодно привлекались на разнообразные работы до восьми тысяч старшеклассников.

Мальчик за станком, изображенный на стеле, – это реальный человек – Толя Соколов. Выпускники ремесленного училища работали тогда на 402-м заводе в Молотовске (сейчас Северодвинск). Все мальчики были повыше, они стояли на одном ящичке, чтобы достать до станка, а Толя Соколов был самым маленьким, у него была подставка из двух ящичков.

Прототип девочки с волокушей – жительница Архангельска Валентина Пакулина, которая присутствовала на открытии памятника. Когда началась война, ей было 12 лет. Зимой 1942 года в городские больницы и детские организации необходимо было доставлять рыбу с морского побережья. Транспорта не было, и к перевозке рыбы привлекли женщин и подростков.

– Я, моя старшая сестра и соседка отправились в этот поход, – рассказала на открытии памятника Валентина Пакулина. – Мы с детскими маленькими саночками шли по бездорожью, снега по колено. Пришли на побережье – там кучи этой рыбы лежали, мы должны были наполнить мешки и привязать их к санкам. Этот мешок рыбы на санках был тяжеленным, мороз, ветер, из глаз лились слезы.

Подростки Архангельска работали на расчистке причалов порта от снега и разгрузке судов союзных конвоев, строили железную дорогу и бомбоубежища, призывались на оборонительные работы в Карелии и на Кольском полуострове. Дети убирали урожай в районах области, собирали водоросли в Белом море, участвовали в экспедициях на Новую Землю для сбора птичьих яиц и пуха. Норма выдачи хлеба по карточкам для детей – 400 граммов – в отдельные недели в Архангельске снижалась вдвое. В 1941-1942 годах детская смертность в Архангельске была на уровне блокадного Ленинграда.

Стихотворение Валентины Салий состоит из восьми строф. На памятнике запечатлены первые три. На вопрос, когда она начала писать стихи, Валентина Салий рассказала, что еще в юности, а вдохновение черпала из юношеских влюбленностей. Но прошли годы, в счастливом браке, которому уже 33 года, Валентина уже ни в кого не влюбляется, а привычка доверять свои переживания бумаге осталась.

– К профессиональной поэзии я не имею никакого отношения, по профессии я вообще водитель трамвая. Но с возрастом оказалось, что поэзия для меня не просто увлечение, это образ жизни, это такое видение мира. Для издания своих стихов я созрела всего десять лет назад. Администрация поселка Зеленец выпустила сборник зеленецких поэтов, куда вошли и мои стихи, – рассказала Валентина Салий.

Позже зеленецкие любители поэзии создали свой поэтический клуб «СтихиЯ», объединивший десять авторов и исполнителя песен на их стихи Юрия Калинина. Стихи Валентины Салий опубликованы в четырех сборниках зеленецких поэтов, в двух детских сборниках и пяти взрослых. И, кроме того, регулярно публикуются в газетах Эжвинского и Сыктывдинского районов. На данный момент поэтесса является также участником литературного объединения сыктывкарских поэтов «У камелька».

Года полтора назад женщине позвонили из военно-исторического общества и сообщили, что нашли в интернете ее стихи «Детям войны» и авторы проекта памятника «Детям войны» в Архангельске просят у нее разрешения высечь их на монументе.

– Мы заключили договор, и меня пообещали позвать на открытие памятника, – рассказала поэтесса. – После этого долго не было никаких вестей, и я уже начала забывать про этот звонок. А осенью минувшего года мне позвонили и пригласили на открытие, которое состоялось 1 октября. В Архангельске меня очень тепло принимали, обеспечили гостиницей, пригласили на обед к губернатору области. На открытии я читала не свои стихи, а стихи редактора нашего литературного сообщества «У камелька», уроженки Архангельска Маргариты Прилуцкой. Ей уже 84 года, она тоже дитя войны. Я подарила губернатору книгу ее стихов.

Хотя Валентина Салий родилась много позже окончания Великой Отечественной, но у нее очень много стихов о войне. Она призналась, что эта тема для нее очень важна.

– Мне кажется, нам нужно чаще рассказывать детям о войне, чтобы они не росли Иванами, не помнящими родства, – уверена поэтесса. – Каждый май мы с нашими поэтами ходим в школу или приглашаем школьников к себе, проводим встречи. Читаем свои стихи, Юрий Калинин поет военные песни под гитару. Мы начали ежегодно проводить такие встречи, когда мой внук пошел в первый класс. Сейчас он уже в восьмой перешел, и мы видим, как дети выросли, посерьезнели. Напрасно говорят, что дети сейчас бездушные, что им не интересна история. Во время наших концертов у многих из них, даже у самых хулиганистых, слезы выступают на глазах. Хотя мы всего раз в год проводим такие встречи, но я уверена, что это работает на развитие детских душ. Эти встречи важнее всех наших литературных посиделок.

Галина ГАЕВА

Фото arhangelsk.roskazna.ru