Виталий Костюченко: «Богатыри и рыцари завораживали меня с детства»

В минувшие выходные страйкболисты Воркуты открыли сезон традиционной летней серии игр. Чтобы не нарушать правила карантина, участники трех местных клубов вышли на «бой» в ограниченном составе. Организовал мероприятие руководитель клуба военно-исторической реконструкции и моделирования «Северная земля» Виталий Костюченко. В интервью «Республике» он рассказал о связи страйкбола с исторической реконструкцией, более чем десятилетней деятельности клуба «Северная земля» и работе «живого» музея в Заполярье.

– Историческая реконструкция и страйкбол – это увлечения, тесно связанные?

– По большей части да. Наш клуб вообще занимается многими направлениями. В страйкболе, как и в реконструкции, тоже может быть моделирование, допустим, тех или иных исторических событий, зачастую игры проходят по сценариям каких-либо военных конфликтов. Но сразу хочу сказать, что страйкбол в республике – более массовое занятие. Есть очень много людей, которые просто хотят с азартом провести досуг, а историческая составляющая им не так уж интересна.

– Какому направлению вы отдаете большее предпочтение?

– Не могу конкретно что-то выделить больше, потому что, например, летом игры по страйкболу проходят каждые выходные. Зимой страйкбол уходит в «спячку», начинается подготовка к сезону исторической реконструкции. У нас немного мероприятий получается за лето, которые мы можем организовать или же посетить: одно-два события. Но готовимся мы к этому целый год, потому что надо шить одежду, готовить доспехи. Это занимает намного больше времени. А в страйкболе ты купил инвентарь, и все – готов.

– Если человек захотел начать заниматься страйкболом, то на какую сумму надо ему рассчитывать?

– Нужно для начала купить так называемый «электропривод», то есть модель оружия. Она по весу, размеру и габаритам является точной копией современного оружия: автомата, пистолета, винтовки. Самый распространенный вариант – это автомат Калашникова, так как у нас практически все сейчас занимаются моделированием именно российской армии. Автомат стоит около десяти тысяч рублей. Плюс форма, снаряжение. Это еще минимум тысяч пять. Обязательно очки, это меры безопасности. Ну, минимум тысяч 15 надо будет потратить. А вообще есть выбор на любой карман. В Москве ребята приезжают играть вообще на джипах с пулеметами, у них под миллионы уже идет оборудование: минометы есть и так далее. В столицах собираются на игры до трех-четырех тысяч человек на военных полигонах. С настоящей техникой, танками и бронетранспортерами. Сейчас при желании и финансовых возможностях можно приобрести макет любого современного оружия. Нужно отдельно указать, что это все макеты – гранат, минометов. Все это пластиковое, но один в один похожее на настоящее оружие.

– На открытии страйкбольного сезона в Воркуте было три клуба. Сколько всего людей в это вовлечено?

– В «Северной земле» около десяти активных участников. Помимо нас, в городе есть еще два клуба исторической реконструкции. Если говорить только о страйкболе, то около десяти клубов. Много появилось молодежных команд, участники которых еще учатся в техникумах, в каких-то других учебных заведениях, и мы из них даже половины не знаем. Эти команды вот только-только зарождаются, поэтому будем знакомиться, узнавать всех. В среднем до 20 участников бывает на мероприятии, а на больших играх республиканского масштаба один-два раза в год по 80-100 человек собирается.

– Насколько хорошо вы контактируете с коллегами из других клубов Коми? В Сыктывкаре, например, есть клуб исторической реконструкции «Кречет».

– Мы в постоянном диалоге находимся со всеми. Общаемся с руководителем «Кречета» Александром Плюсниным. Они замечательный проект реализовали по русскому Средневековью (в прошлом году реконструкторы преодолели 700 километров на копии средневековой ладьи – авт.). У них больше уклон именно в раннее Средневековье. Вообще география клубов широкая. Практически в каждом городе Коми есть клубы. Инта и Печора – это в основном страйкболисты. В Усинске тоже плотно ребята этим занимаются. Они на Великой Отечественной войне специализируются, и у них страйкбол с более спортивным уклоном, то есть это такие военно-патриотические соревнования с привлечением молодежи. Контактируем с товарищами с Ямала. Они к нам приезжают, а мы к ним.

– А есть в Коми команды – лидеры в страйкболе?

– Сейчас набирает обороты воркутинская команда «Сумрак», относительно молодая команда, но они уже хорошо себя показали. «Городские» бои им хорошо удаются. Для кого-то это просто хобби: пришли, поиграли, и все, а есть такие, которые целенаправленно тренируются, совершенствуют навыки. Вот они как раз ко вторым относятся. Хорошие команды в Печоре. Они отлично организованы и именно с технической стороны прекрасно подготовлены. У них и техника есть, и квадрокоптеры, они технически делают интересные игры: ловушки, минирование, какие-то секреты. Людям не просто надо бегать и стрелять, присутствует ролевая составляющая, которая придает интерес. Вот этим игры в Печоре очень интересны.

– Насколько страйкбол травмоопасен?

– Бывают синяки, бывает, что люди сцарапывают кожу на мягких частях тела, допустим, на руке, на лице, если оно открыто, если на близком расстоянии, но мы стараемся этого избегать. Каких-то грандиозных травм у нас никогда не было. Если в каких-то аварийных зданиях люди будут играть, то это возможно, но мы выбираем леса или безопасные здания. Ну и в основном это люди совершеннолетние, то есть за себя они отвечают. Если это несовершеннолетний, то к участию он допускается только вместе с родителями, под их присмотром и с их разрешения.

– Есть ли всероссийская и региональная федерации?

– В России сейчас есть даже две федерации. Всем известный шоумен Михаил Галустян – это президент одной из страйкбольных федераций, он на самом деле старый известный страйкболист. В прошлом году страйкбол официально был признан видом спорта, и теперь правила проведения соревнований ужесточаются. У нас тут еще своя «песочница», и мы на своем республиканском уровне сами себе соревнования организуем и проводим. Региональная федерация когда-то была, действовал даже сайт. Был такой совет командиров, от каждой команды был командир, и они общались, решали какие-то общие вопросы, но в последнее время мы с Сыктывкаром меньше общаемся, потому что Ухта и Сыктывкар южнее, нам туда сложнее добираться командой. Поэтому реже выезжаем, а больше общаемся с представителями Инты и Печоры. Но в данный момент разрабатывается идея создания информационного портала для общения и информирования всех страйкболистов республики.

– Планируете организовать региональную федерацию?

– Пока нет, по крайней мере, в прошлом году такой вопрос не стоял. На нашем уровне мы справляемся. Инта, допустим, что-то организует и нас зовет к себе, мы организуем и зовем. На своем городском уровне собранием местных команд мы все вопросы решаем и устраиваем то или иное мероприятие. Также и в Усинске проводили соревнования, и у нас тоже «Спецрезерв» два года успешно проводится. Немногочисленно, но успешно. Усинские страйкболисты приезжают к нам, мы к ним ездим. А если куда-то в Россию, то, естественно, мы будем собираться и по российским правилам туда едем. Но, как правило, мы туда не ездим, потому что один-единственный отпуск у всех, в семьях дети, и все хотят отпуск использовать по назначению. Поэтому таких команд нет, все по большей части получается местечково.

– А на уровне России большие мероприятия часто проходят?

– Чуть ли не каждые выходные идут игры в разных местах, они многочисленные: от двухсот до тысячи человек. В основном это не соревнования, а именно игры по определенному сценарию. Это те или иные конфликты, которые либо реальные, либо фантастические, например, постапокалиптические, может быть, зомби, по «Сталкеру» очень интересные игры проходят. Игры есть на любой вкус. Люди сами находят информацию о готовящихся событиях в интернете, регистрируются и едут. Но там у них свои взносы, это все ведь недешево, надо доставить людей, накормить их. Я раньше выезжал, но опять же один и без большой команды. Из Салехарда мы как-то выезжали совместной сборной командой. На дальние расстояния не можем собраться, по республике ездим, а дальше нет.

– Раз-два в год проходят крупные всероссийские мероприятия, посвященные Средневековью. Вы в них участвуете?

– Стараемся. На «Куликово поле» выезжали, на «Ледовое побоище». На всех грандиозных фестивалях мы были. Конечно, небольшим количеством, но практически на всех всероссийских фестивалях по исторической реконструкции наш клуб был. Здесь в республике сами проводим фестивали и участвуем.

– Вы в прошлые годы регулярно «шумели» на всю республику, готовя различные проекты. Это и фотопроект «Наследники Великой Победы», и межрегиональный фестиваль, посвященный Раковорской битве 1268 года. Чем-то новым удивлять собираетесь?

– Мы сейчас в Воркуте, несмотря ни на что, готовимся в конце июня провести исторический фестиваль по XIII веку «Серое небо». Это будет рыцарский мини-турнир, потому что людей будет немного. Приедут товарищи из Салехарда, они позиционируются как рыцари-крестоносцы, французы, вообще это такое Западноевропейское рыцарское братство. Вот мы будем им противостоять. В августе по страйкболу намечается мероприятие, и, возможно, 22 июня совместно с интинцами что-то сделаем по Великой Отечественной войне. По поводу фотопроектов. В прошлом году мы делали календарь, фотографировались. Но дальше все это как-то не пошло. Никому это не надо, и по большому счету получилось так, что горадминистрация нас особо не поддержала, нам просто сказали: «Вы молодцы, делайте».

А вообще фотографий много, материалов очень много. У нас целый свой военный музей, выставка в Воркутинском горно-экономическом колледже. Мы благодарим за помощь колледж и его директора Алексея Поморцева за то, что дали приют нашему клубу и разместили выставку. Мы могли бы делать большие проекты, распространять те же календари, но без финансовой поддержки это нереально. Все люди рабочие, у нас нет ни времени, ни сил на то, чтобы ходить по администрациям и что-то выклянчивать. Своими силами мы делаем что можем.

Страйкбол, по одной из версий, зародился в Японии после Второй мировой войны. Японцы, лишившись права владения автоматическим оружием во время оккупации, придумали новый способ отработки тактического ведения боев с использованием копий, стреляющих пластиковыми шариками. Для игры используется снаряжение с электродвигателем, этот механизм также называют «мягкой пневматикой». Стрельба ведется пластиковыми белыми шариками диаметром шесть миллиметров. Ведут игру на честность, до первого попадания. Не случайно страйкбол называют «спортом на доверии». По правилам пораженный точным попаданием игрок должен сразу надеть повязку красного цвета.

– Как вы всем этим увлеклись?

– Меня, как и многих мальчишек, с детства завораживали фильмы про богатырей, рыцарей, мушкетеров. И однажды был в Крыму, в Судаке есть знаменитая Генуэзская крепость, и я, когда оказался там, как раз попал на исторический фестиваль. Впечатления просто захватили, как будто очутился в кино. Вокруг тебя средневековые персонажи, они живые, в настоящем железе, в доспехах. Потом приехал домой, нашел здесь единомышленников. Тут был клуб ролевого движения, и мы вместе начали развиваться, и вот уже более десяти лет прошло.

– По специальности вы далеки от истории?

– Ну как далек? Я военный. Историком я уже становлюсь, потому что сам по себе начинаю это все изучать. Второй интерес, что ты ведь не так, как в школе, изучаешь: не цифры и даты, а материальную составляющую: в чем люди ходили, как воевали. Весь этот процесс захватывает, ты можешь все на себе прочувствовать. Как это было в форме солдат Великой Отечественной или в доспехах. Изучаешь огромное количество документов о том, как это было на самом деле.

Сейчас ни один реконструктор не может нормально смотреть художественные фильмы, потому что на 90 процентов нет ни одного фильма, который бы адекватно показывал то, как было на самом деле. Ни одежда, ни доспехи в основном не соответствуют правде.

– Среди видеоблогеров сейчас много реконструкторов, и в комментариях на Ютубе идут постоянные споры относительно тех или иных деталей формы. Возможно ли идеально воссоздать форму?

– Это вечные споры, они были и будут всегда. Стопроцентной реконструкции не бывает. Можно спорить бесконечно, и все равно ты где-то будешь неправ. Если на Великую Отечественную уже есть документы и приказы, и это намного легче, да и то какие-то ошибки случаются, то по Средневековью на Руси вообще ничего нет. Практически нет материала, и ты выкапываешь какие-то куски тряпок, запчасти одежды и по ним воссоздаешь примерный образ. Это очень сложный и длительный процесс. Пытаемся донести до людей, показать им это все.

– Воркуту многие называют депрессивным городом. Как вы к этому относитесь?

– Ну как можно наш город называть депрессивным? У нас есть страйкболисты, реконструкторы, у нас нет дороги в Россию, но есть байкеры, есть музыканты, есть люди, играющие в автоквест. Очень много людей заинтересованных, активных, с которыми мы общаемся. Кто-то туризмом занимается, кто-то лыжами, походами, кайтингом и так далее. Город, конечно, серый, не хватает солнечного света. С одной стороны, говорят: «Город умирает», а с другой – посмотришь: парки чистые и зеленые, дети гуляют, спортивные площадки работают, люди на велосипедах катаются. Молодежь активная есть, спортивная.

– Что для вас историческая реконструкция и страйкбол?

– Это уже смысл жизни. Все началось с игры, а теперь у нас клуб, который существует более десяти лет, музей. Материальная база такая, что не влезет ни в одну квартиру, экспонатов становится все больше. Можем делать разные выставки, это движение уже не остановить. Да, люди многие меняются, уезжают из города, но приходят новые, и клуб обновляется. Людям это интересно. Много экскурсий в музей проводим, зимой школьники ходят, и им это интересно. Это единственный музей, в котором все можно потрогать руками, дети счастливы, они попадают в «живой музей», и когда видишь их глаза, то понимаешь, что все делается не зря.

Ярослав СЕВРУК

Фото со страницы клуба «Северная земля» «ВКонтакте»