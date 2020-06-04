Василий Дончук: герой воздушной войны в Заполярье

В российский Год памяти и славы «Республика» продолжает цикл статей о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Все предыдущие герои цикла родились в Коми крае. Но к числу героев-земляков относятся и те, кто только некоторое время жил и работал в республике. Один из них – полярный летчик Василий Дончук. Уроженец украинской столицы, он облетел практически весь Советский Союз. Своим его по праву считают на Украине, в дальневосточных Хабаровске и Камчатке, в Карелии и в Воркуте.

Родился Василий Дончук в конце 1910 года в Киеве. Его отец, бывший волынский крестьянин, работал смотрителем здания и столяром при Первой киевской гимназии. Умер он в 1921 году, оставив вдову с тремя детьми. Мать Василия пыталась в одиночку прокормить детей, но семья бедствовала. Василий, его брат и сестра попрошайничали на улицах и некоторое время даже провели в детском доме.

В школе фабрично-заводского училища Василий выучился на токаря по металлу и устроился на Сталинградский тракторный завод, проработал там два года. В 1932 году вступил в партию. Окончил Ейское авиационное училище, после чего служил в Московском военном округе, поднявшись в должности до начальника летной части. В Москве женился и с супругой Ларисой отправился на Дальний Восток, перейдя в гражданскую авиацию. С 1935 года работал начальником летной части и летчиком-инструктором в аэроклубе Хабаровска. С 1936 года летал над Камчаткой. Как пилот Акционерного Камчатского общества занимался разведкой местности и доставкой грузов в труднодоступные районы.

Службу в Красной армии проходил с 1937 года. А в 1938-м принял участие в боевых действиях на озере Хасан. Совершил один разведывательный вылет на самолете МП-1 бис. За этот вылет был премирован и купил на премию мотоцикл (сохранился его снимок на мотоцикле). Затем чуть было не стал жертвой «большого террора». В конце 1938 года Василия неожиданно перевели из пилотов в наземный отряд техобслуживания, а 30 декабря арестовали. 31 июля 1939 года он был осужден по знаменитой 58-й статье УК РСФСР. Но дело внезапно закрыли, а Дончука освободили. После этого он возглавлял авиаотряд при управлении лагерями железнодорожного строительства «БАМпроект».

Весной 1941 года Василия Дончука командировали в Воркуту. Здесь он служил командиром отдельного авиаотряда специальной авиационной группы. Отряд из Абези совершал вылеты над побережьем Северного Ледовитого океана и проливом Югорский Шар. Полярные летчики занимались доставкой грузов, ледовой разведкой, а также участвовали в спасательных операциях. Его знали зимовщики полярных станций Новой Земли и Вайгача, оленеводы Большеземельской тундры.

Когда началась война, Дончук просил перевести его во фронтовую авиацию, но по распоряжению командования оставался в Заполярье до ноября. С ноября 1941 года на фронте служил пилотом Северной особой авиационной группы Гражданского воздушного флота (затем Карело-Финской особой авиагруппы ГВФ). На самолете П-5, который Дончук со своим бортмехаником Владимиром Лосевым перегнали из Заполярья, они вылетали за линию фронта, доставляя боеприпасы партизанам и вывозя раненых и военные донесения. Также авиаторы забрасывали в тыл противника разведывательные и диверсионные группы.

В феврале 1942 года по инициативе Дончука самолеты П-5 были переоснащены как легкие бомбардировщики – на них были установлены подкрыльные бомбодержатели для двух авиабомб. Дончук и другие опытные пилоты участвовали в бомбовых налетах на вражеские военные объекты. П-5 – советский многоцелевой одномоторный самолет 1930-х годов. Один из самых массовых самолетов-бипланов тех лет в СССР. Эксплуатировалось более тысячи машин, как почтовые, так и грузопассажирские. Более пяти тысяч самолетов в РККА были основным образцом авиаразведчика, легкого бомбардировщика и штурмовика до начала 1940-х годов.

Совершив к маю 1942 года 94 боевых вылета, Дончук был награжден орденом Красной Звезды с присвоением звания капитана, после чего был назначен командиром 1-го авиаотряда Карело-Финской особой авиагруппы.

21 сентября 1942 года Дончук на дооборудованном пассажирском Ли-2 участвовал в бомбардировке финского города Оулу, также высадив десант в его окрестностях. В январе 1943 года за 190 боевых вылетов, включая 29 ночных в глубокий тыл противника, он был награжден орденом Отечественной войны второй степени, а от Центрального штаба партизанского движения – медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени.

Дончук просился в боевую авиацию, и в итоге был отправлен на доподготовку как пилот бомбардировщиков Douglas A-20 «Бостон». В ноябре 1943 года был назначен командиром эскадрильи 114-го Краснознаменного гвардейского ближнебомбардировочного полка 7-й воздушной армии Карельского фронта. В новой должности участвовал в бомбардировках скоплений войск и стратегических объектов, в особенности аэродромов, прославившись умением находить замаскированные вражеские взлетно-посадочные полосы. В апреле 1944 года награжден орденом Красного Знамени.

Дончук одним из первых на Карельском фронте полетел в тыл врага. Перед ним стояла задача перелететь линию фронта, углубиться на территорию врага и ночью на незнакомой площадке без стартовых огней совершить посадку в нескольких километрах от финского города. На обратном пути самолет был обстрелян, получил 90 пробоин.

С мая 1944 года Дончук – командир 108-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи 7-й воздушной армии. Эскадрилью он принял после больших потерь, когда в ней оставались всего три экипажа. Дончук сумел восстановить эскадрилью, смешивая экипажи так, чтобы опытные пилоты летали с начинающими штурманами и наоборот. Особое внимание он уделял бесперебойной работе наземных служб и своевременной переброске техники на новые аэродромы. Воздушная разведка, осуществляемая Дончуком и его эскадрильей, позволила уничтожить и вывести из строя более 150 самолетов на вражеских аэродромах. На самые трудные задания в дни Свирско-Петрозаводской операции командир эскадрильи вылетал лично. В июле 1944 года Дончук был награжден вторым орденом Красного Знамени и получил звание гвардии майора. После начала Петсамо-Киркенесской операции Дончук на транспортном самолете перевозил на новые аэродромы наземное оборудование.

Добыть наиболее полные данные о военно-морской базе немцев в районе северонорвежского города Киркенес просил генерал-инспектор ВВС Красной армии Иван Туркель, принимавший участие в подготовке операции. Дончук решил, что полетит сам. Нужно было сфотографировать на норвежской территории аэродром и вражеские коммуникации. 21 октября 1944 года Василий Дончук с экипажем (штурман старший лейтенант Николай Абрамов, стрелок-радист Василий Кожухов, стрелок Афанасий Сергеев) вылетели на разведку. Экипаж несколько раз выходил на связь, сообщая о передвижениях и скоплениях войск противника у Киркенеса. Но потом радист сообщил об атаке немецких истребителей: «Я «Беркут-1»! Атаковали «мессершмитты». Горит правый мотор. Преследуют. Ухожу над озером».

Затем связь прервалась. На базу – аэродром «Африканда» – самолет не вернулся.

В январе 2014 года «Республика» писала, что один из исследователей «русского следа» в новейшей истории Норвегии Мишель Стокке сообщил остававшиеся до самого последнего времени неизвестными подробности последнего полета экипажа Дончука. Мишель Стокке со ссылкой на исследователя-соотечественника Руне Раутио рассказал, что самолет под командованием Дончука днем 21 октября 1944 года пролетел по маршруту Ивало – Инара Карасьок – Лаксэльв – Киркенес. Анализируя советские и немецкие архивы и после встреч с несколькими свидетелями, Раутио сделал вывод, что советский самолет был сбит в местечке Клуббуике (коммуна Несеб). Исследователь встречался с людьми, которые наблюдали, как горящий самолет рухнул во фьорд недалеко от берега. Глубина фьорда в этом месте составляет примерно 40-70 метров. По всей видимости, сбитый «Бостон» там остается и по сей день.

Василий Дончук успел совершить 270 вылетов на дальнюю разведку, выброску десанта и бомбардировку аэродромов, железнодорожных станций и промышленных объектов. Совершил пять посадок в тылу врага. Общий налет составил 5 тысяч часов на 14 разных моделях самолетов.

Второго ноября 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР майору Василию Ивановичу Дончуку присвоено звание Героя Советского Союза с награждением медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина (посмертно).

Дочь Наталья назвала своего сына в честь деда – Василием. Улицы, носящие имя Героя Советского Союза Василия Дончука, есть в Киеве, Хабаровске и Воркуте. Именем Василия Дончука названы средние школы в Воркуте и Хабаровске. Мемориальные доски герою установлены в Санкт-Петербурге и Архангельске. В Воркуте помимо улицы именем Дончука названа одна из школ, памяти героя посвящены две мемориальные доски. Одна – на доме №8 по улице Дончука. Вторая в 1971 году установлена на здании воркутинского аэропорта. Текст надписи гласит: «Дончук Василий Иванович (1910-1944), летчик гражданской авиации; ушел добровольцем на защиту Родины из нашего города. Погиб на Карельском фронте. За проявленные мужество и героизм гвардии майор В.И. Дончук удостоен звания Героя Советского Союза».

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru