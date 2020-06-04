Парламентарии региона соберутся 10 июня

Президиум Госсовета республики утвердил повестку предстоящего заседания регионального парламента, которое состоится 10 июня. Всего на рассмотрение депутатов внесено более двадцати вопросов, сообщила пресс-служба регионального парламента. Среди них – изменения в республиканский бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, вопросы в области пользования участками недр местного значения, в области охраны окружающей среды в Коми.
Депутаты рассмотрят поправки в законы о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми и о государственных гарантиях данной категории граждан, проект республиканского закона «О детях войны». Во втором чтении будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений в закон «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми».
В повестку также включен проект постановления «Об обращении Государственного Совета Республики Коми к правительству Российской Федерации об установлении права на выплаты процентной надбавки к заработной плате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям лицам в возрасте до 30 лет, если они прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет».
Еще одно обращение Госсовета к правительству страны касается вопроса применения перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Депутаты предлагают восстановить равенство прав на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в районах Крайнего Севера жителей города Печоры и села Усть-Лыжа с жителями других населенных пунктов на территории Печорского и Усинского районов.
Кроме того, на предстоящем заседании будет рассмотрен проект постановления Госсовета «О кандидате для присвоения высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» в 2020 году». На прошлой неделе рабочая группа Госсовета поддержала кандидатуру государственного деятеля Республики Коми, заслуженного строителя России Вячеслава Бибикова.
Лина ПЕРОВА
Фото Дениса БУДРИНА
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