Источник вдохновения Любови Осиповой

Как оставаться оптимистом, когда волею судьбы вынужден большую часть своей жизни находиться в четырех стенах и нет возможности поменять обстановку, когда жизнь во многом зависит от помощи других людей? Сыктывкарка Любовь Осипова ответ на эти вопросы нашла в творчестве. Она поэт-песенник. Ее песни звучат на радио и телевидении, со сцен музыкальных фестивалей, благодаря им она обрела множество друзей и поклонников своего творчества в интернете. О том, как ей, несмотря на проблемы со здоровьем, удается сохранять позитив, в чем она черпает вдохновение для творчества, Любовь Осипова рассказала «Республике».

Впервые болезнь проявила себя в раннем детстве. Когда девочке было четыре года, врачи поставили ей диагноз «прогрессирующая мышечная дистрофия». Как правило, это генетическое заболевание, но обследование родителей показало, что они здоровы. Ее неоднократно возили в Москву на обследование, но так и не смогли установить причину. Историей ее болезни занимались такие медицинские светила, как академик Левон Бадолян, который руководил кафедрой нервных болезней педиатрического факультета

II Московского медицинского института и лабораторией медицинской генетики, был главным неврологом Москвы. В конце концов решили объяснить это осложнением после гриппа и оставили дальнейшие попытки. Так что причина болезни до сих пор неизвестна.

Спустя годы Любовь Осипова нашла среди маминых документов выписки из врачебных заключений, в которых врачи уже тогда отмерили ей максимум год жизни. Поэтому, когда в 18 лет отец вновь привез ее в московский институт, все там дико удивились: «Люба, ты нам всем загадки задаешь, сколько народу мы здесь перевидали, но с таким случаем еще не сталкивались никогда».

– В восьмидесятые годы отец несколько лет подряд возил меня в Цхалтубо, где я принимала радоновые ванны, – рассказала женщина. – Эти ванны на какое-то время буквально ставили меня на ноги: если до ванны я доходила с трудом, контролировала каждый шаг, боясь упасть, то после ванны ноги сами меня несли до автобуса. Но со временем боли в суставах усилились, и пришлось сесть в коляску.

В инвалидной коляске она всего несколько лет. Долгое время боролась с болезнью, несмотря на сильные боли и слабость, передвигалась самостоятельно, а когда стало хуже – с ходунками. Но инвалидного кресла избежать не удалось.

Развивающаяся болезнь медленно, но верно захватывала жизненное пространство, подчиняла девушку себе. От грустных мыслей спасало рукоделие. Любовь освоила сначала ручную, а потом и машинную вязку. Работала надомницей на предприятии народных художественных промыслов.

– Сложно было в 90-е годы, в магазинах ничего не было, а наряжаться хотелось, – рассказала собеседница издания. – Вязание меня очень выручало. Бывает, в гости меня пригласят, я ударными темпами свяжу себе кофточку, украшу ее вышивкой, бисером, пайетками и приду в новом наряде. Друзья все время удивлялись: «Какие у тебя необычные и оригинальные наряды». Разные красивые вещи вязала в подарок своим друзьям и близким. Всегда так приятно было видеть, как они радуются.

Сочинять стихи она начала еще в детстве. Правда, не всегда их записывала. В основном напевала: хотелось о чем-то своем спеть, а ничего созвучного своему настроению среди знакомых мелодий не находила. Вот и придумывала на ходу и слова, и мелодию. Как-то раз решила записать. И удивилась: «Так это ж готовая песня». С тех пор стала писать песни и записывать на магнитофон.

– Первые мои песни были в основном грустные, о любви, – пояснила она. – Ну о чем еще в молодости мы можем думать? Несмотря на то что из-за своего заболевания я для себя решила замуж не выходить, какие-то романтические отношения у меня все равно были. И конечно, из-за невозможности быть вместе навсегда, чувства всегда были с примесью печали.

Позже ее отношение к жизни кардинально изменилось, и унылые настроения уступили место тихому, доброму принятию жизни такой, какая она есть. Большую роль в этом сыграли книги известной американской писательницы, психолога, Луизы Хэй, которые она стала читать в середине девяностых. Благодаря этим книгам, Любовь начала работать над собой, пересмотрела свои взгляды на многие вещи и однажды заметила, что ее отношение к жизни кардинально изменилось.

Пересмотр жизненных ценностей произошел и после того, как ушел из жизни отец. Мать умерла еще в начале 80-х, поэтому долгие годы рядом с девушкой находился отец. Вернее, она рядом с ним. Потому что последние несколько лет отец тяжело болел, и дочь ухаживала за ним как могла, старалась скрасить его последние годы маленькими радостями. После смерти отца, который умер в 81 год, Любовь осталась одна. Со здоровьем было плохо. Даже подумывала, что, может быть, уже и ей пора готовиться к смерти. Пригласила священника освятить квартиру. После общения с ним стала регулярно исповедоваться, причащаться, собороваться. По ее словам, именно благодаря вере ей удалось обрести душевный покой, смирение и терпение. Она начала писать только жизнеутверждающие песни.

А со временем это вообще стало для нее смыслом жизни – настраивать людей на позитив, помогать им переживать трудные времена. Болезнь от этого не отступила, боли становились все сильнее. Но если раньше она могла впадать от этого в депрессию, то теперь всегда помнит, что боль – это как плохая погода, обязательно когда-нибудь пройдет. Зато потом само отсутствие боли уже становится счастьем, и жизни радуешься, как младенец.

– Сейчас могу сказать, что я счастливый человек, – призналась Любовь Осипова. – В душе у меня равновесие, покой и радость. Бывает тяжело иногда, но я отношусь к этому как к чему-то неизбежному: мир вообще нестабилен. Глупо же обижаться на это. Надо просто уметь это принимать. Если вдруг внезапно нападет тоска, я всегда вспоминаю что-то хорошее и на этом концентрируюсь. Стараюсь себя радовать: заказываю в интернете какие-то вещи для себя и подарки друзьям и родственникам. Мне очень приятно, когда удается чем-то порадовать близких.

Поначалу она писала стихи, что называется, «в стол». Но потом друзья стали настоятельно рекомендовать отправить песни на радио или на телевидение. Одна из подруг предложила отправить стихи на Радио России, на передачу под названием «На завалинке». В этой передаче профессионалы исполняли песни на слова незнакомых широкой публике авторов. Туда и отправила свои стихи Любовь Осипова. Но поскольку не знала времени выхода в эфир, то пропустила «Завалинку», на которой певец Евгений Гор исполнял песню на ее слова. Зато это услышала ее подруга и рассказала, что по радио прочитали письмо Любови Осиповой и исполнили песню.

– Мои песни стали звучать по радио и центральному телевидению с начала 2000-х, – рассказала собеседница издания. – Не все из того, что исполнялось, я слышала сама, что-то слышали и передавали мне мои друзья. Скоро я к этому привыкла: ну, поют и пусть поют. Стоит отметить, что я дважды, слушая передачу «На завалинке», слышала красивые песни якобы на мои слова. Но это были не мои стихи. Я-то это знаю. А друзья мне звонят, поздравляют. И я написала на радио письмо: мол, вы мне приписали чужие стихи. Ведь автор, который их написал, обидится. Ошибку руководство передачи исправило: потом я как-то услышала вновь эту песню, но тогда уже автором назвали другую женщину.

После этого случая Любовь Осипова решила, что во избежание подобного надо зарегистрировать авторские права. К тому же как-то во время концерта «Ярмарка песен», который состоялся в Международном доме музыки в Москве, ведущий сказал: «Если Любовь Осипова нам будет присылать еще свои песни, то может получиться хороший диск». Она подумала, что для хорошего диска нужен выбор, и послала им порядка полусотни текстов песен.

В 2006 году Любовь Осипова зарегистрировалась в Российском авторском обществе. Однако ее песни уже настолько разошлись по стране, что зарегистрировать право на каждую из них было уже практически нереально. Чтобы зарегистрировать авторство на песню, необходимо было обязательно указать, кто является композитором, исполнителем и где впервые эта песня прозвучала, а она этого даже не знала: кто-то написал музыку, и песню запели. А когда и где ее поют – попробуй уследи. Только у одной своей песни она знала автора мелодии: это был питерский композитор Вадим Преображенский.

Что касается исполнителей, то в основном песни на стихи Любови Осиповой исполнял Евгений Гор. Поскольку никому она своих песен не продавала, никаких денег за них и не имела, за исключением очень небольших сумм, которые перечисляло Российское авторское общество за разовое использование песни, которая уже была зарегистрирована там.

– Если честно, меня не сильно беспокоит, что кто-то поет мои песни под чьим-то другим именем, – призналась поэт. – Я даже не знаю, сколько конкретно моих песен уже гуляет в народе. Главное, что поют. Значит, слова хорошие, а я всегда стараюсь вкладывать в них частицу своей души. В Сыктывкаре мои соавторы – Анатолий Колмаков и Юрий Калинин. Постепенно я начала находить соавторов в интернете. Благодаря сотрудничеству с ними на мои стихи уже написано порядка двухсот песен: и в стиле шансон, и рок, и поп, и фолк, и романсы. Сначала я вела подсчет, а потом бросила это занятие. Даже не все свои тексты помню. Стихи других поэтов, выученные в детстве, помню, а свои – далеко не все.

С 2014 года Любовь Осипова – постоянный участник ежегодного конкурса бардовской песни имени Александра Лобановского в номинации «Автор стихов». В 2012 году на Международном телевизионном музыкальном фестивале «Звездная гавань» в Крыму песня на стихи Любови Осиповой «О тебе» на музыку Елены Соломатиной в исполнении Татьяны Дворниковой получила третью премию. Несколько лет ждет своего исполнителя песня о Сыктывкаре, к которой уже есть аранжировка. По словам автора, она очень хотела к юбилею города подарить ее сыктывкарцам, но петь пока некому: хор ветеранов «Авиарябинушка» готов был исполнить, но из-за самоизоляции они не могли репетировать:

– Люди порой так трогательно отзываются на мои песни, пишут мне в соцсетях, называют меня солнышком, благодарят за то, что я возвращаю им веру и надежду на лучшее. Я счастлива от того, что могу быть чем-то им полезна. Именно это и служит для меня источником вдохновения.

Галина ГАЕВА

Фото из соцсети «ВКонтакте»