Дмитрий Шумихин: «Ника» – это каждый год новая команда»

Тренер баскетболисток подвел итоги второго года работы в Коми

По просьбе болельщиков главный тренер сыктывкарской баскетбольной команды «Ника» Дмитрий Шумихин вышел в прямой эфир соцсети Инстаграм, чтобы ответить на их вопросы и подвести итоги сезона-2019/20. Наставник оценил выступление подопечных в женской суперлиге-1 и в Восточно-европейской лиге (EWBL), а также порассуждал о возможном переходе «Ники» в элитный дивизион – премьер-лигу.

«Сезон не доигран»

В эфир Дмитрий Шумихин вышел вместе с тренером команды «Ростов-Дон-ЮФУ» Дмитрием Федосеевым. Именно ростовская команда занимала первое место в турнирной таблице чемпионата суперлиги-1 до паузы из-за коронавируса. В мае руководство Российской федерации баскетбола сначала объявило, что чемпионат не будет доигран и призеров также не будет. Однако позже в РФБ изменили решение и победителями объявили только те клубы, которые до паузы занимали первое и второе места: «Ростов-Дон-ЮФУ» и курское «Динамо-Фарм». Оба тренера сошлись во мнении, что непоследовательность в решениях РФБ наводит тень на всю федерацию.

Омский «Нефтяник» занимал третье место, но сыграл на две игры больше, чем занимавшая четвертое место «Ника». Из-за спорной ситуации бронзу не дали никому. Дмитрий Шумихин, говоря об этом решении, напомнил, что накануне «заморозки» чемпионата в марте клуб из Коми прибыл в Вологду, чтобы провести матчи с местной командой. «Вологда-Чеваката» шла на последнем, 12 месте и, вероятнее всего, сильный клуб из Коми взял бы свои очки у аутсайдера. Наставник «Ники» сказал, что на поездку в Вологду были потрачены деньги, команда уже провела тренировку и была готова выйти на паркет:

– Потом нам объявили, что игры не будет. Речи о возврате денег даже не велось. Этих двух игр нам и не хватило для баланса в истории с Омском. Не хочу Сыктывкар записывать в жертву, но сезон по факту не доигран. Да, вы по праву победили, доказали, что вы сильнее, у вас всего пять поражений. Вопросов нет. Но не было плей-офф.

Дмитрий Федосеев поддержал мнение коллеги по поводу того, что факт получения медалей для любой команды имеет принципиальное значение, так как на итоги сезона смотрят финансирующие клуб организации и в том числе исходя из этого показателя принимают решения по поводу дальнейшего бюджета команды.

«В атаке играли на четверочку»

Рассуждая о сезоне в целом, специалист из Коми сказал, что может выделить несколько особенно запомнившихся поединков:

– Игры со знаком минус – это, конечно, те, в которых наши баскетболистки травмировались. В Курске получила тяжелую травму Екатерина Ильинова, а потом в домашнем матче Лида Петина. Еще со знаком минус запомнилась проигранная в овертайме «Черным медведям» игра в Великом Новгороде. Мы не имели права проигрывать. Считаю, была допущена тренерская ошибка. Со знаком плюс две игры. После травмы Ильиновой в Курске, когда мы уступили «-45» очков, следующую игру мы выиграли, находясь в подавленном состоянии после тяжелого проигрыша и травмы. Для становления команды эта игра дала многое. Вторая игра со знаком плюс – это игра с голландским Orange Lions, в которой мы, играя в Сыктывкаре, уступали 14 очков, но болельщики нас погнали вперед, и в итоге мы выиграли. Это очень тяжелый матч, решивший задачу путевки в плей-офф. Задача по EWBL была нами благодаря этой игре решена.

По поводу работы на паркете конкретных баскетболисток Дмитрий Шумихин прежде всего отметил прогресс Виктории Сазоновой, которая «из игрока ротации по ходу сезона превратилась чуть ли не в основообразующего игрока». За работу в целом специалист поставил своей команде две оценки:

– В атаке мы были на четверочку, но даже тройку за работу в защите не могу поставить. Это и нашему тренерскому штабу оценка. Нужно работать. Возможно, нужно было строить по-другому работу по физической подготовке.

«Костяка у команды нет»

Оба специалиста также поговорили о возможном переходе в лигу рангом выше – в премьер-лигу. Для перехода туда потребуются значительные финансовые вложения и игроки более высокого уровня. Тренер команды из Сыктывкара отметил, что при всем уважении к игрокам суперлиги в ней есть баскетболистки, которые относятся к делу недостаточно профессионально, не отдаются полностью баскетболу, приходя на тренировки и матчи, как на работу.

– Сыктывкар – это такая команда, где нет так называемого костяка, – сказал Дмитрий Шумихин. – Каждый год это, по сути, новая команда. Есть определенные игроки, с которыми мы хотели бы продолжать сотрудничество, но мы понимаем, что это рынок, с кем-то договориться не можем. Одна сложность связана с тем, чтобы удержать игроков, а вторая – чтобы подписать новых под нужды премьер-лиги. Ну и надо смотреть на состояние конкурентов по премьер-лиге, мы ведь понимаем, что большинство команд там также существуют за счет бюджетов, которые после кризиса просядут. В связи с этим, думаю, мы сможем конкурировать с командами не из первой тройки и будем готовы отбирать очки дома.

Эти рассуждения пока носят лишь гипотетический характер. Тренер «Ники» отметил, что большинство представителей клубов, а он держит связь со всеми, находятся в такой ситуации, что просто не знают, какими будут их бюджеты в следующем сезоне, не знают, каким составом будут играть, будут ли легионеры и так далее.

Тренер «Ростова» Дмитрий Федосеев также попросил коллегу сравнить работу в двух лигах, ведь до этого несколько сезонов нынешний наставник «Ники» тренировал новосибирское «Динамо» в премьерлиге.

– Для меня было сложнее в суперлиге-1 по ряду причин. Во-первых, нет времени на тренировки. Идут сплошные игры: 44 в «регулярке», которую мы не доиграли, плюс Восточно-европейская лига. Мне было легче в премьер-лиге. Там меньше игр, можно лучше подготовиться к конкретному матчу.

«Поработать в Европе хотелось бы»

Глубинную проблему, общаясь между собой и отвечая на вопросы болельщиков, тренеры затронули, говоря о командах – лидерах российского женского баскетбола. В премьер-лиге к работе в топ-клубах на позициях главных тренеров допускают лишь иностранных специалистов. Разрыв в плане класса между командами из первой тройки и аутсайдерами колоссальный.

– Тот же екатеринбургский «УГМК» с его возможностями мог бы с российским тренером добиться не хуже результатов. Почему не поднимается вопрос лимита на тренеров-легионеров? – задался вопросом Дмитрий Федосеев. – Да, игроки с мировым именем, может, и не согласятся работать с тренером-ноунеймом, но можно было бы хотя бы в помощь к иностранцам ставить россиян, ведь речь идет о чемпионате России. Это уже вопрос к руководящей организации. За пять лет за медали не боролся ни один российский специалист. Режим работы психики у людей совсем другой, то есть из года в год он убивается. Как же эти специалисты, которые борются за низкие места, решат потом эти вопросы на уровне работы в сборной?

Дмитрий Федосеев, рассуждая об игре в премьер-лиге, в какой-то момент пришел к выводу, что заходить туда не столь интересно из-за присутствия заведомо непреодолимых преград в лице таких клубов, как «УГМК». На это Дмитрий Шумихин ответил, что болельщиков нельзя лишать возможности увидеть лучших баскетболисток у себя на домашней арене:

– У болельщиков интерес в Сыктывкаре к команде большой, и для них переход в премьер-лигу – это будет подарок. Учитывая то, с каким интересом люди отнеслись к играм в Восточно-европейской лиге. Мы первый год играли в этой лиге, и нам все очень понравилось. Нет заорганизованности, ты не испытываешь страха, что сейчас встанет комиссар и тебя за что-то оштрафует, всем дают играть. Плюс как специалисту для меня это опыт общения с тренерами из других стран, и для игроков это очень полезно. Игра в EWBL также, когда мы приглашали игроков, была хорошим для многих стимулом для перехода к нам. Одна из приоритетных задач для нас – успешное выступление в этом турнире в следующем сезоне. Так сказал президент клуба.

– А вообще, ты хотел бы поработать в иностранной команде? – спросил под занавес часового эфира Дмитрий Федосеев у коллеги по тренерскому цеху.

– У меня есть опыт игры за границей, и, конечно, хотелось бы попробовать себя в роли тренера какой-либо иностранной команды. Начать можно было бы хотя бы с той же Польши, культура и баскетбол которой мне в общем-то знакомы, – ответил Дмитрий Шумихин.

Ярослав СЕВРУК

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