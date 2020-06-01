В Коми продолжится модернизация библиотек

27 мая прошла общероссийская видеоконференция, в ходе которой представители разных регионов рассказали о модернизации своих библиотек и новых подходах в работе с посетителями.

В Общероссийский день библиотек исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба ознакомился с современным стандартом модернизации книгохранилищ. По информации пресс-службы главы республики, он посетил Центральную библиотеку Сыктывкара, где провел видеоселекторное совещание с библиотеками городов и районов Коми. А также поздравил работников библиотек с профессиональным праздником, поблагодарил за любовь и преданность своему делу, за вклад в сохранение духовных и культурных ценностей. Руководителю региона представили интерактивное цифровое оборудование, различные зоны – для игр, отдыха, проведения мастер-классов. Владимир Уйба оформил электронный читательский билет.

– Я впервые познакомился со стандартом модельной библиотеки, – поделился впечатлениями и.о. главы республики. – Тут есть и книга в общепринятом бумажном формате, и компьютерная книга. Есть возможность почитать любое издание из любой библиотеки, заказав его по электронному каталогу. Это уникальная модель. Мы обязательно продолжим работу по модернизации библиотек республики в последующие годы.

Планами обновления библиотек с коллегами поделился министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. В Сыктывкаре он вышел на связь из Центральной городской библиотеки. Она стала первой модельной библиотекой в регионе. Всего в 2019 году в республике открыли одиннадцать модельных библиотек в десяти муниципалитетах. Коми – один из лидеров внедрения модельного стандарта библиотек в России.

Библиотеки нового стандарта открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Культура». Но план по созданию модельных библиотек в Коми был разработан раньше, чем эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне. Он вступил в действие в 2018 году, объявленном Годом культуры в республике. В рамках этого плана была поставлена задача – поэтапно перевести все библиотеки на новый модельный стандарт.

Каждая библиотека, которая вошла в проект «Новая библиотека Республики Коми» в рамках нацпроекта «Культура», должна практически полностью преобразоваться. Это капитальный ремонт по профессиональному дизайн-проекту, преобразование интерьера, техническое переоснащение, обновление книжных фондов и повышение квалификации библиотекарей.

Первая модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Коми 15 октября 2019 года. Новый стандарт был воплощен на базе Центральной городской библиотеки Сыктывкара. Благодаря успешному участию в конкурсе федерального министерства культуры здесь проект получил десять миллионов рублей из федерального бюджета и более четырех миллионов рублей из республиканского.

К 2024 году по нацпроекту «Культура» в каждом регионе России должны быть созданы модельные библиотеки. А к 2030 году все библиотеки региона должны быть приведены к модельному стандарту – стать современным местом притяжения людей. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате посещаемость библиотек должна увеличиться в полтора-два раза.

– Для достижения этой цели в Коми ежегодно выделяется тридцать миллионов рублей не просто на софинансирование к федеральному бюджету, а на создание модельных библиотек, не вошедших в нацпроект, – рассказал Сергей Емельянов. – В этом году в Коми одна библиотека модернизируется за счет федеральных средства в рамках нацпроекта «Культура», а восемь – за счет республиканских: это две городских и шесть сельских библиотек.

Помимо этого, еще пять модельных библиотек откроется на базе возводимых социокультурных центров – в Усть-Ухте, Горьковской, Карпушевке, Подчерье и Чиньяворыке.

Модернизация продолжится в 2021 году. Планируется обновление крупных городских библиотек в Ухте, Воркуте, Усинске за счет республиканских средств. Будет выделено по десять миллионов рублей на каждую. Помимо этого, в 2021 году должен завершиться ремонт Национальной библиотеки Коми – в июне учреждение объявит конкурс на поиск подрядчика.

Пока же библиотеки закрыты для посетителей, но активно осваивают работу в онлайн-формате. В частности, в интернете прошла акция «Библионочь».

Артур АРТЕЕВ

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