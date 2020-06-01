В двух министерствах региона сменились руководители

Первого июня исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба назначил в двух министерствах новых руководителей.

Исполнять обязанности министра строительства и дорожного хозяйства региона будет Андрей Некрасов, занимавший до этого должность руководителя Государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика Республики Коми».

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта региона возглавила Людмила Панюкова. До этого назначения она занимала должность начальника отдела топливно-энергетического комплекса и промышленности стройматериалов Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

Игорь ПЕТРОВ

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