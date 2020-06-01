Предпринимателям Коми помогут с кредитованием бизнеса

Владимир Уйба провел совещания с представителями банков. Темой обсуждения стали вопросы сотрудничества правительства Коми и кредитных учреждений, реализации мер антикризисной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, совместных проектов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

По информации и.о. управляющего Коми отделением Сбербанка Алины Хвищук, в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса банком уже выдано более 40 миллионов рублей в кредит под ноль процентов для выплаты зарплаты сотрудникам предприятий пострадавших отраслей, по 534 кредитам предпринимателей предоставлены кредитные каникулы.

Банком реализованы и собственные программы поддержки предпринимателей: реструктуризация кредитов, снижение ставок по интернет-эквайрингу и отмена платы за сервисное обслуживание терминалов и онлайн-касс. Также предприниматели могут бесплатно открыть в Сбербанке антикризисный счет для бизнеса и приобрести пакет услуг, позволяющий управлять финансами.

– Мы готовы и дальше оказывать поддержку бизнесу в сложившейся ситуации и предлагаем индивидуальные программы реструктуризации кредитов и отсрочки по выплатам займов. Последние месяцы сильно повлияли на деловую активность региона, поэтому важно помочь бизнесу восстановиться и развиваться дальше в новых условиях, – отметила Алина Хвищук.

И.о. управляющего Коми отделением Сбербанка рассказала о действующих программах жилищного кредитования. Руководитель республики предложил разработать отдельную ипотечную программу для привлечения врачей, учителей и работников сельхозпредприятий на работу в сельскую местность.

– На днях я проводил видеоселектор с руководителями сельхозпредприятий. Одна из проблем, которую они озвучили, это отсутствие благоустроенного жилья для молодых специалистов. Конечно, есть сельская ипотека под три процента годовых. Но я хочу предложить Герману Оскаровичу (президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф), чтобы запустить в Республике Коми отдельный пилот, пусть с государственным софинансированием, с еще более доступными условиями для сельских работников, – сказал Владимир Уйба.

Руководитель республики и и.о. управляющего Коми отделением Сбербанка обсудили также перспективы сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства по строительству социальных объектов. В частности, речь шла о строительстве нового здания школы в селе Среднее Бугаево Усть-Цилемского района.

На совещании с представителями МСП Банка и АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Владимир Уйба обсудил меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, направленные на восстановление их деятельности.

Несмотря на большую работу, проводимую правительством Российской Федерации и организациями инфраструктуры поддержки Республики Коми, представители бизнес-сообщества отмечают ряд проблем. В их числе отсутствие понятных инструкций в получении кредитно-гарантийных продуктов, отказы в получении кредитов, низкая скорость обработки запросов финансовыми организациями, избыточные требования к заемщикам.

На совещании было принято решение о реализации совместно с МСП Банком пилотного проекта по комплексному и системному сопровождению заявителей с целью обеспечения оперативной выдачи кредитов и гарантий.

Шла также речь о возможности организации вебинаров для субъектов МСП, ИП и самозанятых, посвященных мерам региональной и федеральной поддержки.

Заместитель председателя правления, член правления МСП Банка Олег Князев выразил готовность рассмотреть возможные пожелания от бизнеса по адаптации продуктов банка к отраслевым и региональным особенностям бизнеса в Коми.

Генеральный директор АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Юлия Алферова рассказала о необходимости запуска непрерывной работы в части качественного доведения информации об антикризисных кредитно-гарантийных продуктах до бизнес-сообщества с настройкой всех каналов коммуникации через Центры поддержки предпринимательства, личного кабинета налогоплательщика, через общественные институты и организации.

В Коми совместно с Национальным агентством по развитию предпринимательства предполагается запустить еще ряд пилотов, направленных на сохранение занятости, восстановление экономики и развитие новых бизнес-моделей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru