Последний звонок прозвучал с мониторов

Со школой выпускники Коми в этом году прощались дистанционно

В день последнего звонка в этом году на улицах не было выпускников с лентами через плечо, в школах не проходили торжественные линейки, а вечером у полиции было куда меньше хлопот с гуляющей до утра молодежью. 14 260 учеников 9 и 11 классов Коми отметили окончание школы в интернете. Журналист «Республики» и мать выпускницы по совместительству наблюдала, как последние звонки организовывали и проводили дистанционно.

Когда прошлой осенью на собрании родительский комитет призвал заняться организацией последнего звонка и выпускного уже сейчас: запланировать съемки для фотоальбомов, заказать их печать, ленты, как-то прийти к компромиссу в вопросе одежды (тут были нешуточные баталии – часть будущих выпускниц выступала за стандартный черный верх и белый низ, часть хотела форму в стиле СССР, другие вообще хотели что-то оригинальное, но одинаковое для всех), – никто и не думал, что не пройдет и полгода, как все перевернется с ног на голову. К началу мая стало окончательно ясно, что традиционного последнего звонка в этом году ждать не стоит и надо готовиться к дистанционному формату. И заказанную заранее, а потом неоднократно перенесенную фотосессию, видимо, нужно будет проводить не всем классом, а попарно, поскольку больше двух человек собираться нельзя.

Селфи-палка, смартфон, картонные коробки, тумбочка, две лампы и обои с Биг-Беном – из всего этого в условиях квартиры соорудилось некое подобие студии для съемок видеоролика, который станет частью дистанционного последнего звонка в школе №7. Дочь, одетая в лучших традициях телеведущих на самоизоляции – белая рубашка с галстуком и домашние шорты, – несколько раз повторила на камеру текст на английском (ей поручили поблагодарить от лица выпускников учителей иностранного), отправила ролик в нескольких дублях на монтаж. Другие из ее одноклассников, а также оба девятых класса, тоже креативили как могли: записывали обращения на балконе высотки, на фоне шторы, под деревом у подъезда. Как, впрочем, и родители с учителями.

Традиционное поздравительное стихотворение выпускникам, которое первоклашки по четверостишиям читают на последнем звонке, тоже записали в домашних условиях. Двоим 11-классникам, Виктории Вагановой и Юрию Туеву, в порядке исключения разрешили прийти в школу, в ее интерьерах они записывали видеоролики как ведущие последнего звонка. Проходку с первоклассницей на плече, звонящей в колокольчик, тоже сняли заранее, зато получилось необычно – не в спортзале или на улице, а в школьных коридорах и на выходе из здания. В школе записала оригинальный ролик с напутствиями-записками и классный руководитель одиннадцатиклассников Наталия Матвеева. Потом все это смонтировали с перебивками из фотографий выпускников в школьные годы под музыку классических песен на тему завершения учебы.

В 10 утра 29 мая началась трансляция школьного последнего звонка. Дети, родители и все родственники, желавшие присоединиться к празднику, собрались у мониторов, параллельно выпускники общались в чате. Дистанционный вариант получился короче традиционного, заняв около 50 минут. А в 11 часов начался общегородской последний звонок, тоже в интернете. При этом выпускников поздравили персоны, которые в обычном формате в каждую школу бы сходить не успели: министр образования и молодежной политики Коми Наталья Якимова, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, руководитель городского управления образования Ольга Бригида и глава совета города Анна Дю. В качестве бонуса участники дистанционного последнего звонка увидели школьные фото поздравляющих и узнали, в каких школах они учились. Кроме того, в городскую интернет-программу последнего звонка включили лучшие видеоролики со школьных звонков, так что креатив нашего классного руководителя мы увидели дважды.

Поздравление министра разместили и в специально созданной группе «ВКонтакте» «Выпускной-2020», послушать его могли в любой точке республики, где есть устойчивый интернет. В этой группе постепенно выкладываются все записи дистанционных последних звонков – и из городских, и из маленьких сельских школ. При желании их можно пересмотреть и сохранить на память.

– Я поздравляю уникальный выпуск 2020 года с окончанием школы и с последним звонком! Конечно, намечалось, что этот праздник пройдет в стенах школы, в окружении одноклассников и учителей. К сожалению, мы пока и в этот день вынуждены оставаться дома, но ни ваше праздничное настроение, ни тот факт, что вы – выпускники, никак не отменить, – обратилась к школьникам Наталия Якимова. – Дорогие выпускники! Вам предстоит выбрать дальнейший путь. Ничего не бойтесь, помните: перед вами открыты все дороги, у вас много возможностей – без рамок и границ.

В финале министр дала последний звонок для всех выпускников республики, позвонив в колокольчик.

Свое видеопоздравление сделали и педагоги регионального отделения Российского движения школьников – пятнадцать специалистов из разных городов и районов спели песню «Самая главная в мире профессия». Кроме того, участники РДШ записали поздравления от артистов, спортсменов, политиков, врачей, представителей других профессий. А сыктывкарские волонтеры станцевали для выпускников на зеленой террасе Кировского парка (соблюдая положенную дистанцию).

Обращения к выпускникам записали и руководители городов и районов, главы советов, руководители управлений образования. Руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан в своем видеообращении сказал, что горд тем, что район успешно справился с задачей дистанционного обучения, поблагодарил педагогов, родителей и учеников за понимание и правильное отношение к сложившейся ситуации.

– Немного грустно оттого, что нет всеми любимого праздника в том виде, в каком мы привыкли его видеть, нет шумных линеек, нарядных учеников с цветами. Но я уверен, что скоро мы встретимся в привычном всем формате, – обратился к выпускникам Сергей Рубан.

Руководитель администрации Усть-Цилемского района Николай Канев и председатель совета района Надежда Воробьева в своих обращениях к покидающим школу заявили, что родина всегда будет ждать возвращения тех, кто сейчас уедет на учебу. Такое же пожелание высказал и руководитель администрации Сосногорского района Сергей Дегтяренко:

– Никогда не забывайте тех, кто вложил в вас силы и душу, – ваших учителей и родителей. И помните, что старт вы получили в нашем любимом Сосногорском районе. Надеюсь, вы свяжете свою судьбу со своей малой родиной – Сосногорскому району нужны талантливые и целеустремленные молодые специалисты.

Глава сельского поселения «Ижма» Игорь Истомин сравнил учебу с трудом, не менее важным, чем на любой другой работе, и пожелал выпускникам получить качественное образование, состояться в профессии.

– Вместе с родителями и педагогами вы достойно выдержали онлайн-обучение и сумели все преодолеть, – похвалила выпускников мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. – Верю, что вы станете настоящими профессионалами и займетесь любимым делом. Мечтайте, дерзайте, верьте в себя, будьте счастливы.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев, в день последнего звонка находившийся в Сыктывкаре, поздравил выпускников, педагогов и родителей Воркуты через свою страницу «ВКонтакте», назвав их единой командой, благодаря которой был успешно завершен учебный год, поблагодарив всех за труд и осознанное отношение к сложившейся ситуации.

И.о. главы Коми Владимир Уйба в своем ежедневном видеообращении тоже обратился к школьникам, заявив, что выпускной обязательно состоится при благоприятной эпидемиологической обстановке.

– Сегодня для 14 260 выпускников 9 и 11 классов прозвучал последний звонок. В этом году этот праздник впервые проходит в дистанционном режиме. Но онлайн-режим не отменяет праздничного настроения, чувств и эмоций, которые всегда испытывали и будут испытывать ученики, покидая стены родной школы, – отметил Владимир Уйба. – И вы сами, и ваши учителя очень искренне и творчески подошли к этому мероприятию, и это радует. Мы обязательно устроим для вас большой праздник, вы этого точно заслуживаете. В этом году вам было очень непросто учиться и готовиться к ЕГЭ. Но вы обязательно справитесь с волнением и покажете на экзаменах достойный результат, чтобы поступить именно в тот вуз, о котором вы мечтали, приобрести специальность, которая поможет вам состояться в жизни. Желаю вам удачи на экзаменах, верного выбора пути, упорства и настойчивости в достижении цели.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com