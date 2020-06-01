Национальную библиотеку возглавил Алексей Просужих

С 1 июня в Национальной библиотеке Республики Коми новое руководство. Директором старейшей и главной библиотеки региона стал 45-летний Алексей Просужих. На этом посту он сменил Ольгу Мифтахову, которая руководила библиотекой более двадцати лет.

Нового директора сотрудникам библиотеки представил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Он поблагодарил Ольгу Мифтахову за долгую и продуктивную работу и напомнил об опыте успешной модернизации библиотечной системы в регионе.

– Час назад я подписал приказ о назначении Алексея Анатольевича директором библиотеки, – сказал министр. – В этом году он должен запустить процесс капитального ремонта здания библиотеки и сделать так, чтобы она открылась к столетию Коми.

Алексей Просужих в свою очередь напомнил, что уже девять лет входит в попечительский совет библиотеки:

– Работы нам сейчас предстоит много. Мы возьмем на вооружение накопленный опыт.

Завершая недолгое общение с коллективом Ленинки, Сергей Емельянов выразил уверенность, что библиотеки и музеи (в которых в отличие от театров, филармоний и концертных залов не проводят массовых мероприятий) скоро откроются для посетителей.

После общения с сотрудниками библиотеки новый директор пообщался с журналистами. Он сообщил, что первоочередная задача сейчас – начать долгожданный капитальный ремонт:

– Сейчас документы для ремонта проходят экспертизу, а после этого будет объявлен конкурс на проведение работ. Надежда завершить ремонт к столетию республики сохраняется. Ремонт мы однозначно начнем в этом году. Несмотря на то что библиотека сейчас расположена по разным адресам, нам важно не потерять качество обслуживания. И нужно начать переформатирование работы библиотеки. Нужно стать более клиентоориентированными.

Артур АРТЕЕВ

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Алексей Просужих родился в селе Межог Усть-Вымского района. Образование высшее. В 1999 году окончил Сыктывкарский государственный университет. С 1999 года – инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора ООО «Жешартский фанерный комбинат». С 2004 года – заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Вымский». С 2010 года – консультант, заместитель министра культуры Коми. С 2013 года – заместитель руководителя агентства республики по туризму. С 2014 года распоряжением главы Коми назначен исполняющим обязанности руководителя агентства Республики Коми по туризму. С 2014 по 2017 год – первый заместитель министра экономического развития Республики Коми, с 2017 года – первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми. С 2019 года – проректор по финансам и административно-хозяйственной работе Ухтинского государственного технического университета.