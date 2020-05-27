В Коми увеличили финансирование летнего отдыха детей

Владимир Уйба провел заседание регионального правительства, на котором рассмотрели вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул, сообщила пресс-служба главы Коми.

– Решение об открытии смен в детских лагерях будет приниматься совместно с Роспотребнадзором, и проходить оздоровительная кампания будет при строжайшем соблюдении всех санитарно-гигиенических рекомендаций, повышенных мер безопасности, – отметил Владимир Уйба. – Мы также должны понимать, что этим летом немногие из родителей смогут вывезти детей самостоятельно к месту отдыха, поэтому мы должны увеличить охват ребятишек и с точки зрения отдыха и оздоровления, и с точки зрения занятости.

По информации минобрнауки региона, в этом году финансирование летней оздоровительной кампании увеличено на 27 процентов и составит 430,95 миллиона рублей.

– Увеличение финансовой составляющей организации летней оздоровительной кампании позволило нам внести изменения в условия финансирования стоимости путевок за счет средств республиканского бюджета, расширить категории детей, которым оказывается поддержка, – отметила министр Наталья Якимова.

Бесплатные путевки в детские лагеря, расположенные как на территории республики, так и за ее пределами, предусмотрены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей, детей-сирот, детей, находящихся под опекой.

Впервые вводится частичная компенсация стоимости путевок для детей из многодетных семей – 1440 рублей в день из республиканского бюджета. Для остальных детей – частичная компенсация стоимости путевки из республиканского бюджета увеличена на 28 процентов и составит 1200 рублей в день.

Также впервые будет предусмотрена возможность для родителей получить компенсацию за счет бюджетных средств за самостоятельно приобретенную путевку в выбранный ими детский лагерь, расположенный на территории России, добавила Наталья Якимова. Планируется, что компенсация составит 50 процентов средней стоимости затрат или 600 рублей в день. На эти цели будет направлено 6,3 миллиона рублей.

Всего этим летом планируется трудоустроить около восьми тысяч подростков, 56 тысяч детей будет охвачено оздоровлением и отдыхом. Ребят из Коми примут оздоровительные лагеря Черноморского и Азовского побережий, средней полосы России, а также стационарные лагеря республики, лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха.

– Масштабная работа должна быть проведена на всех уровнях, – подчеркнул руководитель региона. – Необходимо задействовать максимальное количество учреждений сферы образования, культуры, спорта. Должен быть обеспечен хороший охват и вариативными формами досуга – например, онлайн-экскурсии, выставки, встречи с интересными людьми и другое. Чтобы летом дети отдохнули, укрепили свое здоровье и полные сил начали новый учебный год.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru