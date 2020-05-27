Туризм на Коми земле

С 1 июня в России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма. Об этом в понедельник заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о новых направлениях внутреннего туризма, которые могут заинтересовать как организованных, так и самостоятельных туристов. Упомянула она в том числе и Коми. Так как россиянам правительство рекомендует пока воздержаться от заграничных поездок и по крайней мере в первой половине лета переориентироваться на внутренний туризм, «Республика» изучила актуальные предложения туристической отрасли региона, которые могут быть интересны не только гостям, но и местным жителям.

Манящий «Югыд ва»

Бренд «Югыд ва» знаменит на весь мир благодаря природному объекту «Девственные леса Коми», который уже четверть века находится под охраной ЮНЕСКО. Ежегодно нацпарк посещают от семи до десяти тысяч туристов, ценящих общение с природой. О туристическом потенциале национального парка на одной из онлайн-трансляций, посвященных туризму в Коми, рассказала специалист по развитию «Югыд ва» Анна Душейко.

К примеру, прошлым летом прилетала группа из Сингапура, чтобы посетить гору Манарага. По внешнему виду гора напоминает корону, из-за чего ее называют царицей Урала. Местные манси и ханты сравнивали ее с медвежьей лапой. Племена манси совершали на вершинах Манараги ритуалы жертвоприношения. Для гостей из Сингапура эта гора, видимо, тоже имела сакральное значение: они в течение нескольких часов медитировали у горы.

Кроме Манараги туристам предлагают подняться на самую высокую точку Уральских гор – Народная, а еще на горы Сабля, Тальпос-ю, Колокольня.

Любители водных сплавов могут выбрать маршруты разной сложности – от экстремальных с многочисленными порогами до достаточно спокойных. Самые популярные из них проходят по рекам Щугор, Кожим, Косью, Большая Сыня и их притокам.

Для ценителей неспешного отдыха на лоне природы организуются туры с остановками, обзорными экскурсиями, посещением основных достопримечательностей и отдыхом на базе «Санавож» и в гостевом комплексе «Подречье».

Как подчеркнула Анна Душейко, самое главное, что на территории нацпарка нет связи и люди могут отдохнуть от информационного шума, полностью слиться с природой, вернуться к истокам.

В «Югыд ва» можно отдохнуть и бесплатно. Для этого необходимо попасть в волонтерскую группу. Нынешним летом в рамках проекта «Сердце тайги» добровольцы очистят места остановок от мусора, скосят траву, проведут маркировку самых популярных троп «Югыд ва».

«Живая вода»

Туристический информационный центр Республики Коми подготовил к началу сезона новые буклеты туров. В буклете «Живая вода» собраны варианты отдыха для рыбаков и охотников, «Живой воздух» – для поклонников экологического туризма, «Живая земля» посвящена событийному туризму.

Выбор для любителей рыбалки обширен. Например, за хариусом можно отправиться на восемь дней к берегам реки Юнъяги в воркутинской тундре или на две недели на Полярный Урал к системе озер Большое Хадатаеганлор. Еще один вариант рыбалки бизнес-класса – «Ледяные каньоны Кары». Беломраморный каньон обрамляет заполярную реку Кару, которая изобилует хариусом и арктическим гольцом. Сплав по бурным водам Кары включает посещение водопада Буредан – он считается крупнейшим в европейской части России.

Богата северной рыбой и река Собь. Здесь для желающих организуют отдых вблизи водопадов в ущелье Медвежье. Поход предполагает ночевки в палатках, но организаторы обещают, что неудобства с лихвой компенсируют впечатления от отдыха на природе и богатый улов.

Хорошо порыбачить в Коми можно не только на севере, но и на юге. В Усть-Куломском районе это Большой Кадам – озеро, поражающее своими глубинами, пейзажами и гигантскими щуками. Кроме щук здесь водятся окунь, карась, плотва.

Княжпогостский район зазывает любителей активного отдыха и охоты. Группа стартует в поселке Обдыр и отправляется в лесной массив. На ночевки путешественники останавливаются на базах отдыха со всеми удобствами и в зимовьях с русскими банями.

В этом же районе находится озеро Белое, в окрестностях которого и на реке Ропча круглый год организованы охота и рыбалка. Рыбачить можно на озерах Белое и Черное, Круглое, Безымянное, Иоссер, по реке Ропча – сплавляться, а в лесах поохотиться на медведя, боровую и водоплавающую дичь. Клиентов обеспечивают лицензиями, охотников сопровождают егеря.

Любители спортивной рыбалки и охоты могут отправиться в Усть-Вымский район, где зимой и летом на территории заказника «Вымский» организуются рыболовные и охотничьи туры. В поселке Мещура желающих приглашают порыбачить на реке Вымь.

А в Удорском районе помимо охоты и рыбалки туристическая программа «Мезенская сказка» включает в себя обучение выживанию в условиях дикой тайги со всеми ее опасностями и неудобствами. Есть здесь и тур на егерский кордон «Перекат», который находится в 70 километрах от поселка Междуреченск в среднем течении реки Вашки. В рубленых гостевых домах могут расположиться по шесть-восемь человек. На территории базы возможна охота на рябчика, утку, тетерева, гуся, глухаря, лося, медведя. Передвижение – на автомобилях и лодках в сопровождении егерей.

Отправиться на рыбалку и охоту можно и из столицы Коми. Из Сыктывкара туристов доставляют на гостевую усадьбу «Застава Коми», где в течение двух дней устраивают для них отдых по желанию: экскурсии, тихую охоту, прогулки, катание на байдарках и моторной лодке. Здесь же у местных сельхозпроизводителей можно приобрести свежие творог, молоко, сметану, яйца и овощи.

«Живой воздух»

Экологический туризм в Коми еще более разнообразен. «Республика» насчитала почти 30 вариантов туров для тех, кто предпочитает активный отдых на природе.

В Интинском районе разработано несколько интересных поездок к природным красотам Приполярья. Например, популярностью пользуется тур на гряду Чернышева «Волшебный мир скал». Поход стартует на юге Приполярного Урала между реками Большая Сыня и Косью, а заканчивается в северной части Большеземельской тундры в верховьях рек Морею и Коротаиха. В пути туристы увидят каменноугольные известняки, горный каньон, геологический памятник «Шаръюрский».

А любителей острых ощущений приглашают сплавиться по реке Косью. В устье ручья Пывсяншор туристам предстоит проплыть по быстрому течению через «трубу» из скал, сжимающих реку с двух сторон. И это только тренировка, потому что впереди два порога: «Кедровый» по реке Капканвож и «Белая лошадь» на реке Нидысей.

Из Инты же стартует тур «Шарапанка», названный так в честь реки. Взору путешественников предстают красивейшие природные ландшафты, и в первую очередь скалы-останцы «Каменные солдаты» высотой от трех до семи метров. Иногда их еще сравнивают со знаменитыми столбами выветривания на плато Маньпупунер.

Интересной ожидается и поездка на Ведьмину реку – самый мистический уголок Урала. Это место связывали с нечистой силой. Название реки Парнокаю происходит из гибрида ненецкого и коми языков: Парнэяхаю – Ведьмина река, где ненецкое «парнэ» – ведьма, «яха» – река, коми «ю» – река.

Также из Инты можно съездить к термальным источникам лесного озера, не замерзающего даже в самые сильные морозы, или же провести три дня в горах – в самом сердце Приполярного Урала. Кульминация трехдневного тура – восхождение на гору Народная.

В Воркутинском районе от станции Сивая Маска начинается тур «Пага – река заливов». Сначала туристов доставляют на вездеходах из поселка Абезь до озера Пагаты, затем они пересаживаются на лодки и путешествуют по северным рекам, посещают озеро Кабанты, любуются красотами тайги и тундры. Можно выбрать и сплав по реке Большая Уса.

Заполярный город не уступает Инте по количеству предложений побывать на Полярном Урале. Например, это тур по четырем северным рекам с восхождением на обзорную вершину «917», с высоты которой открывается великолепный вид на горные вершины. Экстрим туристов ждет при прохождении порогов в известняковом каньоне реки Ния-ю.

Проверить свой характер и физические возможности можно также в подъеме на вершину Пендирмапэ. В народе ее называют скалой громов, взрывов и раскатов. Местность удивляет интересными акустическими эффектами. А на вершине перед теми, кто одолеет трудный подъем, открывается вид на многолетний ледник и озеро с прозрачными водами.

Надолго запомнится путешествие и тем, кто выберет для себя тур-восхождение на гору Динозавр Главный (1159 метров). Это одна из самых высоких вершин горного массива Рай-Из, что находится на восточных склонах Полярного Урала в долине ручья Нырдвомэн-Шор. Тур является популярным объектом учебно-спортивных восхождений Полярного Урала.

Для начинающих туристов предназначен тур-сплав по реке Собь. В походе можно порыбачить и пособирать дикоросы. При желании маршрут удлиняется – туристы доплывают до реки Катравож, где река Собь впадает в сибирскую Обь.

Еще одно интересное предложение – поездка к нефритовому водопаду, который находится в русле ручья Нырдвомэн-Шор. С 1973 по 1981 год здесь добывались нефриты – отсюда и название водопада. Поток ручья низвергается тремя ступенями из узкой расщелины между тесно сошедшимися скалами. Кроме водопада туристы увидят горные озера, зажатые в склонах массива.

Из Воркуты можно также отправиться к термальным источникам. Их оздоровительный эффект опробовали на себе тысячи человек, уверяют организаторы.

Находчивые воркутинцы разработали даже туры в пустующие поселки. Скажем, маршрут «Чудеса Воркутинского района» ведет в мертвый поселок Хальмер-Ю, где путешественников ждет ночевка в палатках, экскурсия к Пембойским скалам – геологическому памятнику природы и водопаду на реке Хальмер-Ю.

В Сыктывкаре также организован сбор групп, желающих сплавиться по рекам. К примеру, река Подчерье в Вуктыльском районе не отличается крутым нравом, поэтому идеально подходит для семейных групп и начинающих туристов. А по реке Локчим в Корткеросском районе можно сплавиться в рамках тура выходного дня.

Из столицы республики можно отправиться на горы Народная и Манарага, а также совершить путешествие к столбам выветривания Маньпупунер. Как гласит одна из мансийских легенд, в древности столбы были великанами-самоедами, которые шли через горы с целью уничтожить вогульский народ. Но, поднявшись на плато, их вожак-шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпингнер. В ужасе он бросил свой барабан на вершину (она теперь так и называется – Койп – барабан), и все семеро великанов онемели от ужаса. С тех пор они так и стоят на этом горном плато. Туры на Маньпупунер организуются и непосредственно в муниципалитете, где они находятся, – в Троицко-Печорском районе.

«Живая земля»

Этот цикл туров посвящен событийному туризму. Различные этнографические народные праздники и мероприятия проходят в разных районах Коми в течение всего года – только успевай ездить. Это, в частности, фестивали «Шаньгафест» и «Живой воздух» в Финно-угорском этнопарке, праздник «Усть-Цилемская горка» в Усть-Цилемском районе, фестиваль кузнечного мастерства «Корт Айка» в Корткеросском районе, ижемский праздник «Луд» и «Праздник Севера» в Воркуте.

Галина ВЛАДИС

Фото vk.com