В Коми ищут «Новые имена»

Министерство национальной политики региона совместно с Союзом писателей Коми объявило о старте республиканского конкурса художественного слова «Выль нимъяс» («Новые имена»). В этом году конкурс посвящен 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе смогут принять участие дети и молодежь от десяти до тридцати лет со своими рассказами, сказками, повестями, стихотворениями на коми и русском языках.

– Конкурс художественного слова всегда находит отклик среди юных литературных талантов, – сообщила пресс-служба регионального миннаца. – Ежегодно поступает около двухсот конкурсных работ.

Конкурс организуется в два этапа. На первом (районном) этапе он проводится в муниципалитетах республики. Члены жюри – писатели и поэты Коми – выезжают в города и районы для выявления литературно одаренных детей и молодых людей и проведения мастер-классов для участников. Во втором этапе конкурса, республиканском, участвуют работы, прошедшие первый этап. Подведение итогов состоится до 15 ноября.

Победители определяются в четырех номинациях: лучшее произведение на русском языке автора от 10 до 14 лет, лучшее произведение на коми языке автора от 10 до 14 лет, лучшее произведение на русском языке автора от 15 до 30 лет и лучшее произведение на коми языке автора от 15 до 30 лет. В каждой номинации один победитель.

Артур АРТЕЕВ

Фото minnats.rkomi.ru