«Сбербанк Страхование» принимает заявления на выплаты в связи с половодьем в Республике Коми

СК «Сбербанк Страхование» принимает заявления от клиентов, чье имущество пострадало от половодья в Республике Коми. Убытки в связи с паводком будут урегулированы в упрощенном порядке.В Республике Коми из-за весеннего половодья был введен режим чрезвычайной ситуации в Усть-Куломском, Усть-Цилемском, Удорском районах и в Усинске. На пострадавших территориях расположено около 500 домов и квартир, застрахованных в компании «Сбербанк Страхование» по программе «Защита дома+», количество объектов недвижимости, застрахованных по ипотечным программам, уточняется. По состоянию на 21 мая в страховую компанию поступило 12 обращений на выплаты в связи с половодьем. Основное количество обращений «Сбербанк Страхование» ожидает после того, как с территорий сойдет вода.

Документы на выплаты клиенты могут подавать в отделениях Сбербанка либо через мобильное приложение СберОсмотр. Любые консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону: 8 800 555-55-57 (звонок по России бесплатный).

Программа «Защита дома+» позволяет надежно защитить жилье от непредвиденных ситуаций. Полис можно оформить для страхования квартиры, апартаментов, частного дома или дачи от самых распространенных рисков, в том числе от залива, пожара, противоправных действий третьих лиц, стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Договор страхования можно оформить в любом отделении Сбербанка, а также дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте страховой компании. При этом страхователем может быть любое лицо, а выгодоприобретателем — собственник имущества. Например, можно застраховать дом родителей и уберечь их в будущем от непредвиденных расходов.

тест ПАО «Сбербанк», фото ГУ МЧС