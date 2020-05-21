Сергей Михайлов: «Нужно быть самим собой»

Житель села Нившера Корткеросского района Сергей Михайлов с 2018 года ведет ютуб-канал «Серёгины рассветы». Видеоблогер лишен возможности ходить и изначально хотел делать канал для людей с инвалидностью. Однако со временем стал записывать видео не только о средствах реабилитации, но и показывать сельскую жизнь, готовить разные блюда вместе с супругой Марией, знакомить подписчиков с домашними питомцами. Полные доброты и душевности видео привлекли внимание интернет-аудитории. Канал смотрят как в России, так и в Германии, Латвии и в других странах. О хобби, которое уже стало приносить небольшой доход, Сергей Михайлов рассказал в интервью «Республике».

– Почему вы решили стать видеоблогером?

– По воле судьбы так вышло, что я колясочник. Самое первое видео записал, когда получил новую коляску. Поехал к речке и стал записывать на берегу. Мне было важно показать таким же людям, как я, что не нужно замыкаться в себе и сидеть в четырех стенах. Подумал, что цель будет оправдана, если хотя бы одного человека это мотивирует. Мы ведь ищем столько отговорок, чтобы только никуда не выходить. Говорю «мы», потому что сам через это прошел. Вот для этого создавался канал. Потом переключился на деревенские будни, на готовку и так далее. Просто понял, что никому не нужно то, что я изначально хотел.

– Но посыл ведь очень важный.

– Я тоже так думал, но в соцсетях мне начали оставлять негативные сообщения. Под самими видео в Ютубе ничего такого не было, а вот в личку стали писать негатив. Мне это очень не понравилось. Но эту тему я не бросил, а веду в отдельном плей-листе, например, в марте добавил видео о том, как добивался новой коляски. Однако в основном перешел на деревенские будни и другие темы. Изначально создавал канал для таких, как и я. Меня немного не поняли, может быть. Эта тема очень щепетильная: кто-то скажет спасибо, кто-то нет. Может, у кого-то ситуация в данный момент намного сложнее. В общем, надо этой темы касаться очень осторожно, чтобы никого не обидеть. А так, конечно, тема важная. Например, после видео о новой коляске мне люди писали не только из Коми, но вообще со всей России, интересовались, как законно получить от государства такую коляску. Вроде бы двадцать первый век, а многие не знают элементарных вещей, как добиться нормальной коляски, которая реально поможет в жизни.

Из Ульяновской области один колясочник как-то написал, что посмотрел мои видео и тоже захотел новую коляску. Он не смог, правда, получить бесплатно, но купил такую же, как у меня, бэушную. Тоже сейчас ездит и на рыбалку, и на работу устроился. И написал, что именно благодаря моим видео. Это мне очень было приятно. До сих пор с ним переписываемся. Интернет все-таки хорошая штука. Знать не знаешь человека, а так как бы и друзья уже.

– Как получилось, что вы стали инвалидом?

– Не хочу озвучивать название болезни. Заболел в армии. Начали отказывать ноги. Год отслужил, меня комиссовали. Приехал домой, но еще был на ногах. На меня посмотришь и не скажешь, что больной, я ходил на дискотеку, гулял, собирал ягоды и так далее. Мы в семье все охотники, у меня и отец охотник-промысловик был в госпромхозе, брат охотник, и я охотился. В 1992-м меня комиссовали, с 93-го мы с супругой Марией стали жить вместе, в 94-м срубил дом, и после этого у меня началось обострение. В 1996-м мне уже дали вторую группу инвалидности, а в 2001-м – первую. После этого еще до 2010-го многое делал. На уазике ездил, даже односельчанам помогал что-то возить. С палочкой, но ходил, забирался кое-как на машину и ездил. Но постепенно здоровье ухудшалось. С 2011-го уже сел на коляску, потому что начал падать, болезнь стала прогрессировать. Сначала шло на ноги, а последние года три уже сильно слабеют руки. Эта болезнь будет и дальше прогрессировать, но стараюсь об этом не думать.

– Нившера уже становится своего рода ютуб-столицей Коми. У вас на канале была коллаборация с видеоблогером Олегом Михайловым, он тоже из Нившеры. Его видео набирают уже миллионные просмотры.

– Олег много раз предлагал, мол, давай тебе немного помогу, дам пинок, чтобы хоть первую тысячу просмотров набрать. Первый год я ему вообще не рассказывал, что у меня канал есть, он даже не знал. Потом он увидел видео про Лымву, друзья туда ездили, я у них попросил видео, смонтировал и выложил у себя на канале, чтобы люди посмотрели, что есть такая речка Лымва, которая даже в сорокаградусные морозы не замерзает. Олег это увидел и говорит, мол, давай буду тебя рекламировать. Тогда я еще старался выкладывать видео чисто по инвалидной теме, а у него охота и рыбалка. Ответил, что позже, а пока сам как-нибудь еще наберу немножко подписчиков. А в этом году решили-таки записать совместное видео. Олег приезжал на Пасху. Видео многие посмотрели с его участием, за это ему большое спасибо.

– Ваша хаски Умка стала одной из главных героинь канала и уже многим полюбилась. Правда, в одном из недавних видео вы рассказали о том, что у нее был какой-то приступ. Как ее здоровье?

– Мечта приобрести щенка была давно. Подарили эту хаски. Приболела она немножко. А мы ведь народ суеверный. Мне нившерские сразу сказали: «Сглазили твою собаку». После первого приступа подумали, что отравилась, но потом приступы стали повторяться. Скорее всего, это эпилепсия. Мы все делаем со своей стороны: витамины даем, вакцинацию и так далее. Раньше держали Тузиков простых и не знали, что такое собачьи болезни, а породистые, оказывается, требуют такого ухода. Хотел себе товарища, это потом узнал, что хаски очень свободолюбивые, и уж какой помощник выйдет из нее, неизвестно. Ну, посмотрим, мы уже очень к ней все привыкли. Будем заниматься лечением собаки. Раз уж ее взяли, то не бросим просто так.

– Какие дальнейшие планы по развитию канала?

– Есть, конечно, планы. Например, хочу делать интервью с интересными людьми нившерскими. Но загвоздка в том, что я к ним не могу прийти, а надо же, чтобы им комфортно было, не везти же их к себе. А интересных людей у нас много. Есть ссыльные татары, например. Хочется с ними пообщаться. Мама у меня родом из села Маджа, и я хотел бы, чтобы она рассказала, например, о ссыльных поляках, которых было много в Мадже, о своем детстве. Пока она что-то стесняется, но надеюсь, удастся ее уговорить. Есть такой самородок – Геннадий Попов, он сам пишет песни, очень много историй знает, творческий человек. Съездить и поснимать церковь хотелось бы. Нившера разделилась: кто-то за церковь, кто-то против. Считаю, что все-таки она есть, и это хорошо. Хочу тоже это до людей донести.

– Удивляет, что даже на таком позитивном канале, как ваш, появляются те, у кого поднимается рука ставить дизлайки. Как вы воспринимаете этих так называемых хейтеров?

– Поначалу принимал близко к сердцу их критику, а потом понял, что нет смысла расстраиваться. Главное – сдержанно ответить человеку. Не хочу никогда никого обижать. Просто пытаюсь нормально объяснить, почему я сделал так или иначе. Но если не помогает, то нужно общение прекращать, потому что есть люди, которым хоть что выложи, все равно найдут причину сказать плохое. С такими стараюсь не контактировать – от них только негатив получишь.

– Интернет – это вообще агрессивная среда, как вы считаете?

– С одной стороны – да, но положительного намного больше. Негативные моменты есть. Из положительного, во-первых, появились друзья, с которыми мы общаемся, делимся своими бедами, радостями и так далее. Поддерживаем друг друга, советуемся. Друзья виртуальные, а помощь-то ведь реальная. Мне вот помогли как? Пандус братья сделали, но он оказался слишком крутой. Я первый год ездил, потом он отшлифовался и скользким стал. Мои друзья-подписчики отправили деньги на противоскользящий материал, он стоит 14 тысяч. Реальная помощь. Еще как-то зимой меня братья повезли на рыбалку. Это видео посмотрела женщина из Латвии и выслала мне 50 евро. Ее зовут Галина, я ей говорю: «Галина, увидишь весной, что я сделаю с этими 50 евро». У нас есть озеро где-то в 800 метрах от моего дома, купил кубометр досок, сделал пирс себе и каждое лето там рыбачу. Прошлым летом вообще очень счастливый был. С братьями мостик соорудили, и вообще шикарно: сидишь на берегу озера, туман. Очень классно. Это ведь тоже помощь. Аккумуляторы вышли из строя у домашней коляски. Человек, который торгует ими, мне выслал два новых. Они стоят порядка 16 тысяч пара. Это очень большой плюс.

– Что посоветуете тем, кто только начинает вести канал или планирует начать?

– Делать свое дело. Если открыли канал, определились с тематикой, то делайте свое дело, собирайте своих зрителей. Не надо стараться угодить каждому. Конечно, к некоторым моментам прислушиваешься, но в основном делаешь свое. Если зрители твои, то они будут смотреть, если не твои, то хоть что делай, они не будут смотреть. Всем не угодишь. Гни свою линию, будь самим собой, и кто тебя будет смотреть, тот и будет.

– Технически насколько сложно все это делать, насколько долго монтируете видео?

– Смотря что. Если просто видео из дома, то это не очень долго, но тоже стараешься, чтобы зрители не скучали. Это еще слабо у меня получается. Надо многое изучать, над многим работать. А вот если рыбалка и что-то подобное, то это, конечно, долго монтировать, многое вырезать надо. На рыбалке же не просто взял, поехал и рыбу на камеру вытащил. Там целый день иногда сидишь. Это же все не будешь выкладывать.

Потом интернет опять же в помощь: смотришь, как другие делают. Например, очень люблю смотреть видео Норманда Грабовскиса из Латвии. Он чисто рыбак, но я иногда даже не столько на содержание его видео смотрю, сколько на частоту кадров, на то, как он меняет ракурс, еще что-то. Вот так потихоньку учусь. Но пока, если честно, не очень-то получается. Коми акцент у меня сильный. Я ведь не просто говорю по-коми, но и мыслю на коми языке, иногда и слов не хватает по-русски сказать. Сценария никакого нет, хотя если все правильно делать, то хоть небольшой сценарий должен быть.

– Какой-то доход канал уже приносит?

– Монетизацию не подключают до тех пор, пока у тебя не будет тысячи подписчиков и определенного количества часов просмотров. Когда делаешь канал, то об этом даже не думаешь. Ты занимаешься делом, которое тебе нравится, и пускай хоть копеечка, но приходит. Могу сказать честно, не буду ничего скрывать. В ноябре подключил монетизацию, и первые сто долларов набрались только в апреле. Деньги можно выводить только со ста долларов. Я еще даже не выводил. Популярность канала еще не столь высока, чтобы на этом зарабатывать большие деньги.

– В ваших видео часто появляются дочь и супруга. Расскажите о семье.

– Семья – мой надежный тыл. За мной стоит мощная стена. Иногда так подумаю, что вот не успел бы жениться, дом построить – и не знаю, как бы сейчас жил. Порой даже страшно становится, потому что все-таки жена, дочери – это мое все. Например, супруга Маша с утра помогает одеться, сесть на коляску. С тем же каналом получилось так, что мы шанежки, что ли, пекли, уже не помню точно, и вот решили готовить и снимать. Так и пошло дело. Людям видео нравятся, просмотры есть. Дочери тоже наши помощницы. Младшая Катерина учится в городе в медколледже, старшая Анастасия тоже в Сыктывкаре живет и работает. Когда приезжают, то во всем нам помогают.

Ярослав СЕВРУК

Фото со страницы Сергея Михайлова «ВКонтакте»