В Сысольском районе обновят учреждения культуры

С обновленной инфраструктурой сферы культуры встретит столетие Республики Коми Сысольский район. В районе сейчас активно проходит модернизация муниципальных учреждений культуры.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов проинспектировал ход строительства социокультурного центра в деревне Горьковская. Современное культурно-досуговое учреждение объединит зрительный зал на 49 мест, библиотеку, методические и многофункциональные кабинеты для специалистов. Все это благодаря активному участию республики в национальном проекте «Культура».

Как сообщила пресс-служба регионального минкульта, в ходе рабочего визита в Сысольский район министр также посетил Дом культуры в селе Межадор. В учреждении в рамках программы «Местный дом культуры» в этом году заменят кресла в зрительном зале и обновят одежду сцены. Но так как здание 1978 года постройки требует более масштабных преобразований, то министр поручил провести качественное обследование помещений и определить объем необходимых ремонтных работ.

– Должно быть четкое понимание – мы делаем полную реконструкцию здания или капитальный ремонт, – отметил министр. – Минкультуры Коми намерено включить Дом культуры в селе Межадор в план модернизации объектов в 2021 году. Все ключевые объекты культуры Сысольского района должны быть обновлены к юбилею Коми.

Руководитель администрации Сысольского района Роман Носков рассказал, что строительство еще одного социокультурного центра планируется в поселке Первомайский. Популярностью среди жителей пользуются и уже действующие учреждения. Цифровой кинотеатр «Мир» в Визинге, открытый по программе Фонда кино в 2018 году, входит в число лидеров по охвату населения услугами кино по Северо-Западному федеральному округу России.

Артур АРТЕЕВ

Фото mincult.rkomi.ru