Президентские надбавки медицинским работникам в СЗФО выплачены в полном объеме

На переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией сегодня стоят медицинские работники – от водителя автомобиля «Скорой помощи» до врачей высшей категории. Их работа и поведение в самых опасных зонах уже оценены обществом как подвиг. На протяжении последних десятилетий отечественная медицина не вызывала такую моральную поддержку, как в эти дни испытания на прочность всей системы здравоохранения. По поручению президента России установлены выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам.

На указанные цели регионам Северо-Западного федерального округа выделено 2,1 миллиарда рублей. Всеми субъектами страны заключены соглашения с Минздравом России.

Перечисление этих средств поддержки на банковские счета медработников в полном объеме и своевременно полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал первоочередной задачей на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО, состоявшемся 7 мая.

За апрель 2020 года в округе установленным категориям работников выплаты осуществлены в полном объеме, сообщила пресс-служба полпреда президента России в СЗФО.