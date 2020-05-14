Закон против «наливаек» в жилых домах

В Госсовете Коми разработают законопроект об ограничении продажи алкоголя, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

По словам председателя комитета по социальной политике Сергея Артеева, поправки будут основаны на федеральных нормах.

– Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении розничной продажи алкоголя в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Торговать алкоголем теперь можно, если в кафе или баре есть зал для обслуживания посетителей площадью не менее 20 квадратных метров. Считаю, что это позволит решить проблему магазинов, которые маскируются под заведения общепита для торговли алкоголем ночью, – рассказал Сергей Артеев.

При этом региональные власти получили возможность устанавливать дополнительные ограничения. В частности, увеличить размер зала или ввести полный запрет на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся в жилых домах. Именно эти меры в ближайшее время предстоит обсудить депутатам.

– Это один из проблемных вопросов, с которым жители обращаются к депутатам. Не секрет, что некоторые точки вопреки законам продают алкоголь круглосуточно, – отметил депутат.

Напомним, недобросовестным коммерсантам в этом случае грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Соответствующий региональный закон парламентарии планируют подготовить к лету.

Лина ПЕРОВА

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