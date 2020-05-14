В Коми ввели обязательный масочный режим

Владимир Уйба подписал указ о частичном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности в Республике Коми.

Начиная с 15 мая жителям республики разрешены занятия спортом на воздухе и прогулки при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм. Также в эту пятницу откроются бани без парных. Все остальные ограничительные меры, принятые ранее, продлеваются до 24 часов 21 мая.

Такое решение принято сегодня, 14 мая, на заседании Республиканского оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции исходя из методических рекомендаций Роспотребназдора.

Согласно изменениям, внесённым в указ главы Республики Коми о режиме повышенной готовности, с 00:00 15 мая разрешены уличные прогулки по двое с соблюдением социальной дистанции. В таком же немногочисленном составе можно заниматься физкультурой и спортом на воздухе, соблюдая дистанцию не менее пяти метров. При этом посещение стадионов, детских площадок и других мест массового пребывания людей по-прежнему запрещено, спортивные объекты закрыты.

Режим самоизоляции сохранится для пожилых людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Выходить из дому рекомендовано лишь в случае необходимости – например, для похода в магазин или аптеку.

Вводится обязательное для всех граждан условие – носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в общественных местах (магазинах, аптеках) и общественном транспорте.

Работодателям рекомендовано сохранить дистанционный режим работы сотрудников, если это не нарушает режим функционирования организации, или ввести, где возможно, посменную работу.

Напомним, Роспотребнадзором определён комплекс мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19. Всего предполагается три этапа снятия ограничительных мероприятий.

Основным условием для первого этапа является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. Это условие оценивается по трём показателям: коэффициенту распространения инфекции, наличию свободного коечного фонда и показателю тестирования на 100 тысяч населения.