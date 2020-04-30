Уйба не дал коронавирусу распространиться по Коми

Республика переместилась со 2 на 23 место среди регионов России по числу заболевших коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших по состоянию на 30 апреля составляет 621 человек, прирост – 10 человек.

Напомним, на момент назначения врио главы Коми Владимира Уйба республика была самым инфицированным регионом России после Москвы. Новый руководитель региона назвал борьбу с эпидемией своей главной задачей на ближайшее время.

– Мы укрепляем систему здравоохранения республики, увеличиваем число резервных коек, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, – заявил Владимир Уйба.

Кроме того, по инициативе Владимира Уйба Госсовет республики принял блок социально-экономических мер по выведению Коми из экономического кризиса.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу врио главы республики.

– Если мы ранее упоминали Республику Коми, которая недостаточно быстро меняется, сегодня мы можем констатировать, что коечный фонд в регионе мобилизовался, обеспечение кислородом соответствует нормам, – заявлял в ходе заседания министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

С 28 марта в Коми действуют ограничительные мероприятия, для всех жителей введен режим самоизоляции. В городах и районах проводят дезинфекции подъездов, улиц, общественных пространств, автобусных остановок.

Лабораторная диагностика коронавируса в республике проводится на базе четырех лабораторий: трех в Сыктывкаре и одной в Воркуте.

Развернуто 1026 коек для госпитализации больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе 653 койки с подачей кислорода без аппарата искусственной вентиляции легких, 73 койки с аппаратами ИВЛ.

Кроме того, в Сыктывкаре готовится к открытию подразделение на 100 резервных коек для больных COVID-19. Все работы ведутся под контролем Владимира Уйбы.

Фото rkomi.ru