В автобус с ограничениями

В Усть-Куломском районе почти на месяц было приостановлено движение рейсовых автобусов по большинству муниципальных маршрутов. В понедельник местные власти приняли решение вернуть общественный транспорт, но пользование им ограничено.

Когда в районе с 30 марта перестала ходить большая часть автобусов, соединяющих населенные пункты с райцентром, руководитель администрации Сергей Рубан заявил в своем обращении к местным жителям, что понимает, что это вызовет их недовольство, но это вынужденная мера, направленная на защиту жизни и здоровья граждан. Первоначально движение автобусов остановили на пять дней, но коронавирус за этот срок никуда не делся, так что меру продлили.

28 апреля Сергей Рубан в новом обращении сообщил, что в связи с многочисленными обращениями муниципальный штаб решил возобновить автобусные перевозки, но по особому временному расписанию и с соблюдением дополнительных мер бе-зопасности. В сообщении на сайте администрации поясняется, что теперь в салонах автобусов должна проводиться дополнительная дезинфекция, заполняться пассажирами они должны не более чем на 50 процентов. В автобус не будут допускать граждан без масок. Новое расписание построено так, чтобы люди, приезжающие в Усть-Кулом по делам, не могли находиться в селе более двух часов. При несоблюдении всего вышеперечисленного движение автобусов снова прекратят.

Также руководитель администрации напомнил, что хоть жителям Коми и разрешили охотиться на водоплавающую дичь, но коллективные походы в лес нужно свести к минимуму, ограничить количество приезжающих на охоту родственников и друзей.

На 28 апреля в Усть-Куломском районе коронавирус подтвержден у 16 человек, под наблюдением 93 человека.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vikar.ru