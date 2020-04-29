Налоговые послабления для малого бизнеса

Целый ряд законов, принятых на апрельской сессии Госсовета Коми, которая состоялась в среду, 29 апреля, посвящен поддержке малого и среднего бизнеса, испытывающего огромные трудности в период особого режима из-за коронавирусной инфекции. Документы разработаны по поручению Владимира Уйба.

Депутаты проголосовали за двукратное снижение налоговых ставок на трехлетний период, начиная с 1 января 2020 года, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

«Одновременно с осложнением ситуации из-за пандемии изменения федерального налогового законодательства требуют от предпринимателей дополнительных затрат и времени на адаптацию для работы в новых условиях», – говорится в пояснительной записке к закону «О некоторых вопросах, связанных с применением упрощенной системы налогообложения на территории Республики Коми».

С 1 января 2021 года единый налог на вмененный доход применяться не будет, и предприниматели, его применявшие, будут вынуждены перейти на другие налоговые режимы либо общий режим налогообложения, что повлечет увеличение налоговой нагрузки на бизнес. Затраты малых и средних предприятий возрастают ежегодно также в связи с МРОТ, поскольку увеличиваются страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Кроме того, дополнительные расходы возникают из-за обязательной маркировки групп товаров. Поэтому снижение налоговой нагрузки для таких предприятий жизненно необходимо.

Ставка снижается до трех процентов, если объектом налогообложения являются доходы, и до 7,5 процента, если налогом облагаются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Поддержать предпринимателей призван и закон «О налоге на имущество организаций на территории Республики Коми». До одного процента снижается налоговая ставка налога на объекты недвижимости малого и среднего бизнеса, если они зарегистрированы в республике.

Еще одним законом в Коми вводится специальный налог на профессиональный доход, что позволит самозанятым гражданам легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в четыре процента – при получении доходов от физических лиц и шесть процентов – при получении доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей – вместо 13 процентов налога на доходы физлиц.

Цель такого закона – легализация труда людей, работающих без регистрации, которые получают возможность зарегистрироваться в упрощенном формате, уплачивать налог и выполнять все обязательства гражданина. При этом, как подчеркивается в пояснительной записке к документу, «не преследуется цель пополнения бюджета за счет введения дополнительных сборов».

Галина ВЛАДИС

Фото gorobzor.ru