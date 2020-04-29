«Георгиевская ленточка» в онлайн-формате

В связи с пандемией коронавируса акция «Георгиевская ленточка» пройдет в новом, преимущественно онлайн-формате, сообщил правительственный портал Республики Коми.

Многие бережно хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких лет. Поэтому участникам акции предложили найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома и передать эстафету пяти друзьям.

– В связи с пандемией коронавируса мы призываем всех жителей оставаться дома и присоединиться к полюбившейся акции в онлайн-формате. Мы надеемся, что у многих символ воинской славы остался с прошлых лет и каждый в знак уважения к подвигу победителей в Великой Отечественной войне прикрепит его у сердца, сделает фото и опубликует его на личной странице в социальных сетях, – обратилась региональный координатор движения Анна Гагарина.

Активисты позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась: на официальной странице движения в Instagram (instagram.com/vsezapobedu) можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию.

Кроме того, 600 лент доставлены в волонтерские штабы по борьбе с коронавирусом «Мы вместе» в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. Ближе к 9 мая планируется доставить еще 500. Волонтеры передадут ленты тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД, в магазины и аптеки.

– Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты – у сердца, слева на груди, – рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В этом году акция отмечает юбилей – 15 лет. «Волонтеры Победы» помогают в организации акции уже пять лет, за это время активисты раздали 15 миллионов лент жителям России и стран зарубежья.

Лина ПЕРОВА

Фото ria.ru