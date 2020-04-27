Улицы победителей

Практически в каждом населенном пункте Коми есть улицы, парки и площади, названные в честь героев и участников Великой Отечественной войны. Чтобы жители республики знали, в честь кого даны эти названия, ассоциация детских общественных объединений республики и Юношеская библиотека Коми в преддверии 75-летия Победы запустили проект «Улица победителей».

Проект реализуется в рамках республиканской патриотической акции «Обелиск памяти». Материалы проекта уже начали размещаться на сайте Юношеской библиотеки – в разделе Интерактивная карта «Обелиск памяти». В течение года здесь можно будет прочитать об улицах, площадях, парках, которые носят имена героев войны, и о самих героях.

Информация для интерактивной карты была собрана школьниками, членами детских и молодежных общественных объединений республики. Имя героя, о котором пойдет речь, можно увидеть и на страницах виртуальной выставки «Галерея памяти».

Проект «Улица победителей» начался с рассказа об одной из улиц Воркуты. В центре заполярного города находится улица, названная именем Героя Советского Союза летчика-истребителя Василия Дончука.

Застройка улицы началась в 1960-х годах. Сначала построили двухэтажные бараки, затем пятиэтажные дома. В 1980-х возвели дома новой планировки. Начиная с 2010 года в рамках программы по переселению людей из ветхого жилья двухэтажные бараки пошли под снос. В районе пересечения улицы Дончука с улицей Ленинградской есть единственный в республике подземный пешеходный переход.

В Воркуте помимо улицы именем Дончука названа одна из школ, памяти героя посвящены две мемориальные доски. Одна – на доме №8 по улице Дончука. Вторая в 1971 году установлена на здании воркутинского аэропорта. Текст надписи гласит: «Дончук Василий Иванович (1910-1944), летчик гражданской авиации; ушел добровольцем на защиту Родины из нашего города. Погиб на Карельском фронте. За проявленные мужество и героизм гвардии майор В.И. Дончук удостоен звания Героя Советского Союза».

Все желающие принять участие в проекте могут оправлять на электронный адрес Юношеской библиотеки интересные материалы, сведения о памятниках, мемориальных досках, обелисках, установленных в Коми, а также об участниках Великой Отечественной войны. Информация станет важным вкладом в увековечение светлой памяти всех наших фронтовиков.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru