Проект «Судьбы солдатские» получил грант главы Коми

Воркутинский музейно-выставочный центр стал победителем конкурса грантов главы республики в области культуры и искусства. В номинации «Музей плюс» победил проект музея «История Великой Победы в каждом музее и школе Республики Коми. Ролевая образовательная игра «Судьбы солдатские».

Как сообщили в музее, история игры началась пять лет назад, когда появилась идея разработки настольной игры, которая позволила бы в непринужденной форме знакомить участников с важнейшими событиями Великой Отечественной войны, изучать воинские звания Красной армии, государственные награды Советского Союза и другие интересные военные подробности.

За это время игра зарекомендовала себя настолько, что в декабре прошлого года в Воркуте состоялся первый городской турнир игры «Судьбы солдатские», участниками которого стали члены военно-патриотических клубов города.

Теперь игра будет издана и передана во все школы Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com