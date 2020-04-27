Музей Визинги отметил полувековой юбилей

Более семнадцати тысяч экспонатов собрано в фондах Музея истории и культуры Сысольского района. В этом году учреждение культуры отмечает свой полувековой юбилей. В 1970 году начало музейному собранию положила небольшая коллекция из 36 экспонатов, переданная педагогом-краеведом Алексеем Холоповым и его учениками – участниками краеведческого кружка. Это были альбомы с данными о жителях Визинги, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

К столетию Ильича

С 1968 года начался сбор экспонатов для будущего музея работниками районной библиотеки. О сборе материалов рассказали по местному радио и в районной газете. 22 апреля 1970 года – к столетнему юбилею со дня рождения Владимира Ленина краеведческий музей был открыт на общественных началах.

С самого своего открытия музей располагается в историческом центре села, в здании бывшей земской управы. До 1990-х годов музей существовал на общественных началах. Только в 1990 году он получил статус государственного. В 1997 году после реконструкции расположился во вновь отстроенном здании на прежнем историческом месте.

Как рассказала «Республике» директор музея Юлия Соколова, сейчас фонды музея формируются главным образом из предметов, которые жители района передают в дар, и благодаря экспедиционным сборам.

– Созданы личные фонды политических деятелей и деятелей науки, культуры – выходцев из нашего района, – рассказала собеседник издания. – Наиболее полные – председателя Совета Министров Коми АССР Павла Безносова, первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова и заслуженного работника культуры Коми АССР Валентины Холоповой (она была первым директором музея).

В первом зале располагались предметы труда и быта крестьян Визингской волости дореволюционного периода, экспонаты второго зала рассказывали об исторических преобразованиях Сысольской земли. В 1979 году был открыт отдел о жизни и творчестве Ивана Куратова. В 1980 году – отдел природы.

В музее создан экспозиционный интерьер деревенской избы. В «женском углу» представлены прялки, швейка, веретена, бердечки, рубели, ткацкий стан, шкатулки, домашний календарь, аршинная линейка, предметы рукоделия, колыбель. «Хозяйственный угол» знакомит посетителей с разнообразными орудиями, приспособлениями для хранения припасов, на залавке – посуда, изготовленная сысольцами из дерева, бересты, корня.

В интерьере комнаты мещанина начала XX столетия – старинная резная мебель: стол, венские стулья, этажерка с книгами, туалетный столик, патефон.

В историческом зале можно увидеть многочисленные альбомы с данными о жителях Визинги, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Здесь же фронтовые письма, гимнастерка, шинели, школьные и письменные принадлежности военного периода, продукция Визингского промкомбината. В 1990 году фонды пополнились военными трофеями, переданными участниками группы «Поиск», выезжавшей на раскопки в Новгородскую область.

На экспозиции «Природа вокруг нас» – чучела обитателей местного леса: бобр, рысь, горностай, барсук, куница, белка, хорь, кабан, лось. Пернатые жители тайги представлены промысловыми – это рябчики и тетерев, непромысловыми – воробьиными, врановыми, ночными и дневными хищными. Водоплавающие птицы – утки, лебедь. В этом уголке музея есть и краснокнижный орлан-белохвост. В 1990 году зал пополнился коллекцией насекомых.

«Мир минералов» – раздел знакомит с минералами и их удивительными свойствами, полезными ископаемыми Сысольской земли. Это образцы железной руды, добываемой в XVI-XIX веках крестьянами из Коллинского железного рудника в полутора верстах от Визинги. Из этих железных руд нювчимские литейщики изготавливали сковороды, утюги, подсвечники, чернильные приборы, посуду и даже художественные изделия. Название села произошло от слова «визин», что означает «место у железной руды», а первые жители села по переписи 1585 года носили фамилию Кузнецовы.

Экспозиция «Окаменелости юрского периода» рассказывает о древних обитателях земли: белемнитах, аммонитах, грифеях, острацитах, ихтиозавре, акуле синехадонтиде. В этом зале можно также увидеть кости мамонтов.

В экспозиции «Традиционные ремесла Сысольской земли конца XIX – начала XX века» представлены орудия для обработки дерева, бересты, плетение из корня, скорняжный и кожевенный промыслы, валяние из шерсти, портняжное дело, набойка на ткани, гончарное дело и другие. А также инструменты, готовые изделия, используемые материалы, есть подробная информация по видам промыслов. Здесь показывается весь ремесленный процесс: от заготовки сырья до обработки и изготовления изделий в традиционных ремеслах.

Одной из самых востребованных и экспонируемых коллекций музея является коллекция изобразительного искусства. Она представлена произведениями живописи, графики, скульптуры, предметами декоративно-прикладного искусства. Ее основу составляют произведения художников – уроженцев Сысольского района: Пантелеймона Митюшева, Александра Кочева, Александры Куликовой и Николая Мальцева.

Редкие экспонаты

В каждой коллекции музея есть уникальные экспонаты, так называемые «шедевры из запасников». О некоторых из них «Республике» рассказала методист музея Евгения Кирушева.

Один из таких экспонатов – кресало. Это металлическое изделие дугообразной формы концами внутрь. Оно предназначено для высекания огня ударами о кремень. Пока не появились спички, эти «зажигалки» были практически у каждого. В фонды музея кресало в 1970 году передала Валентина Холопова.

Еще один интересный экспонат – колесо от телеги, которая использовалась при строительстве Визингской ГЭС. В 1926 году товариществу «Социализм» было поручено строительство гидроэлектростанции в Визинге. Ее возведение проходило в 1926-1929 годах. В строительстве принимало участие практически все взрослое население села. Все работы выполнялись вручную с помощью лопат, носилок и тачек. Несмотря на все сложности, в 1930 году Визингская ГЭС была введена в эксплуатацию и началась электрификация ближайших деревень. В музей колесо «прикатилось» в 1992 году.

Гидроэлектростанция входила в состав первого предприятия района – Визингского промышленного комбината. В разные годы промкомбинат выпускал мебель, лыжи, кирпичи, игрушки, корзины, линейки и многое другое. В фондах музея хранятся изделия, изготовленные на промкомбинате. Одно из них – деревянный сувенирный самовар, который передала в дар музею в 2018 году Тамара Цветкова. Самовар был изготовлен в цехе ширпотреба Визингского лесопункта (в 1960-е годы промкомбинат переименован в лесопункт). В начале 1980-х годов учителю Цветковой сувенирный самовар подарили ученики.

В 2016 году в музей «залетело» старинное пушечное ядро. Оно было найдено на берегу реки Сысолы в Вотче и является свидетельством бурного прошлого этого старинного села, заложенного в XV веке для того, чтобы укрывать окрестное население от вражеских набегов вятчан.

Еще один экспонат, связанный с военными действиями, – это кожаная кобура от нагана времен гражданской войны. В 2016 году кобуру при разборке старого дома нашел житель деревни Чукаиб. В 1919 году близ Чукаиба шли бои между красноармейцами и белогвардейцами. В память о боях впоследствии была установлена стела борцам за советскую власть.

Памятный знак «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» – это награда, врученная совхозу «Сысольский» за достижение наиболее высоких показателей в выполнении девятого пятилетнего плана, повышении эффективности производства, росте производительности труда, улучшении качества продукции. Этот знак в 2012 году передала в музей ветеранская организации совхоза «Сысольский».

У районного музея есть два филиала. В 1985 году был открыт филиал – музей литературных героев Ивана Куратова «Кöч Закар керка» («Дом печника Захара») в селе Куратово. В 2003-м мемориальный музей имени Ивана Морозова в селе Межадор стал филиалом районного музея.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Музеем истории и культуры Сысольского района