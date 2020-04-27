Минздрав Коми возглавил Борис Александров

Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Борис Александров. Соответствующее распоряжение врио главы Коми Владимир Уйба подписал 20 апреля.
С 22 апреля новый руководитель приступил к своим обязанностям. Прежний министр Виктория Филин проработала на этом посту две недели, с 9 апреля. Пока формально она осталась в статусе зампреда правительства региона.
Борис Александров занимал должность первого заместителя министра здравоохранения в Коми, а до приезда в республику, как и Виктория Филин, работал в одной из структур Федерального медико-биологического агентства России. Заместителями министра назначены Елена Бударина и Елена Канева из той же организации.
Лина ПЕРОВА
Фото rkomi.ru
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