За победой в Уфу

В ООО «РН – Северная нефть» подведены итоги XV смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди рабочих Общества. Из более чем сорока кандидатов жюри выбрало десять человек, которые выступят в финале корпоративного состязания – среди лучших работников дочерних обществ компании «Роснефть» в столице Башкортостана.

Для работников дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть» смотр-конкурс «Лучший по профессии» – главная площадка для конкурентных соревнований в профессионализме, демонстрации мастерства и реализации амбиций. Каждый год сотни нефтяников вступают в борьбу за звание лучшего в своем деле сначала на уровне цехов, затем – предприятий. И только лидеры второго этапа получают почетное право представить коллектив Общества на межрегиональном смотре-конкурсе.

«РН – Северная нефть» определяет лучших по профессии с 2006 года. В юбилейном, XV конкурсе в восьми номинациях состязались 44 человека. Операторам по добыче нефти и газа, машинистам по закачке рабочего агента в пласт, слесарям по ремонту технологического оборудования, операторам обезвоживающих и обессоливающих установок, электромонтерам по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства, электрогазосварщикам, лаборантам химического анализа и впервые – трубопроводчикам линейным предстояло пройти два испытания, теоретическое и практическое.

Победители смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди работников ООО «РН – Северная нефть»: – оператор по добыче нефти и газа – Анатолий Надточей, ЦДНГ УНП №3; – машинист по закачке рабочего агента в пласт – Михаил Селиванов, УППД УНП №2; – слесарь по ремонту технологических установок – Александр Шумилов, ЦППН УНП №2; – электрогазосварщик – Виталий Столяров, ЦЭРТ УНП №2; – лаборант химического анализа – Татьяна Росенко, ИХАЛ; – оператор технологических установок – Игорь Кичаев, ЦППН УНП №2; – трубопроводчик линейный – Сергей Канев, ЦЭРТ УНП №3; – бригада электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства – Алексей Добавкин, Владислав Шмыров, Иван Трошев, ЦЭЭ.

В первом туре конкурсанты ответили на тестовые вопросы по специальности, промышленной, пожарной безопасности и охране труда, во втором – продемонстрировали мастерство, выполняя практические задания из области обязательных профессиональных компетенций. Соревнования прошли на Головных сооружениях и на базе учебного полигона «Добыча нефти», открытого в политехническом техникуме при поддержке «РН – Северная нефть».

Жюри строго следило за действиями участников, отмечая выполнение каждого шага в специальном чек-листе. Точные, выверенные движения и четкие фразы сразу говорили: на площадке конкурсант с большим опытом. Новичков выдавало волнение, но эмоции не помешали большинству из них достойно представить свои подразделения и оправдать доверие наставников.

– Впервые принял участие в конкурсе. На жеребьевке вытянул первый номер, поэтому пришлось открывать практические соревнования в номинации «Трубопроводчик линейный», – рассказал Родион Смирнов. – Несмотря на переживания, справился с заданием, надеюсь на хороший результат.

В этом году лаборант химического анализа Татьяна Росенко участвовала в профессиональных состязаниях в третий раз. Сотрудница испытательной химико-аналитической лаборатории легко определила плотность нефти по ГОСТу 3900-85, восхитив жюри мастерством и невозмутимостью.

– Серьезно готовилась, много читала, консультировалась со старшими коллегами, практиковалась, – поделилась Татьяна Росенко. – К нашей работе предъявляются серьезные требования, в том числе в части соблюдения правил ПБОТОС. Счастлива, что удалось добиться победы.

Задание для бригад электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрооборудования сетевого хозяйства включало два этапа: замену дефектного изолятора и тушение пожара на маслонаполненном оборудовании с оказанием пострадавшему первой доврачебной помощи. В «РН – Северная нефть» регулярно проводятся учения, на которых сотрудники всех производственных подразделений отрабатывают умение грамотно действовать в нештатных ситуациях. Поэтому на конкурсе бригады справились с ликвидацией условного возгорания без затруднений.

– Участие в «Лучшем по профессии» – это не только шанс повысить разряд, продвинуться по карьерной лестнице, но и возможность встретиться с коллегами из других цехов, обменяться опытом и идеями по совершенствованию технологических процессов, – отметил электромонтер Николай Рогозин. – В нашем Обществе профессиональные состязания проходят в дружеской атмосфере. Соперничество, конечно, тоже есть – иначе, какой же это конкурс. Но борьба всегда честная, судейство беспристрастное, и тем ценнее занятое место.

В номинации «Оператор по добыче нефти и газа» за первое место боролись 11 человек. Специалистам предстояло заменить вентиль-пробоотборник на устьевой обвязке скважины. Представитель цеха по добыче нефти и газа укрупненного нефтепромысла №3 Анатолий Надточей справился с практическим заданием быстрее и качественнее остальных, что и привело его к очередной победе.

– На уровне «РН – Северная нефть» становился победителем не один раз, мечтаю стать призером в финале. Уверен, что профессиональный опыт и поддержка наставника, начальника ЦДНГ УНП №3 Игоря Матвеева, помогут желанию осуществиться, – сказал Анатолий Надточей.

На церемонии закрытия XV смотра-конкурса участников и призеров поздравили генеральный директор «РН – Северная нефть Владимир Шульга и первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер Общества Руслан Романив.

Руководители предприятия поблагодарили конкурсантов за достойные выступления, членов жюри – за объективное судейство, пожелали призерам достойно выступить в финале смотра-конкурса в Уфе и вручили участникам заслуженные награды.