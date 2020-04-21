Андрей Антипин: «Наша главная цель – объединение комьюнити»

В период коронавирусной угрозы не все спортивные соревнования остановлены. Например, чемпионат Коми по киберспорту никто не отменял, и баталии в дисциплинах Dota 2, FIFA 20, Counter-Strike GO и World of Tanks в самом разгаре. Современные технологии позволяют провести в онлайн весь чемпионат, но организаторы все же надеются, что на финалах в мае участники выйдут в офлайн и сразятся при живой поддержке болельщиков. О ходе турнира и в целом о развитии киберспорта в Коми «Республике» рассказал руководитель регионального отделения Федерации компьютерного спорта России Андрей Антипин.

– В апреле в чемпионате республики стартовали отборочные онлайн-сражения. Довольны тем, как проходит турнир?

– О начале регистрации мы объявили в конце марта. Сейчас по всем дисциплинам в чемпионате больше трехсот участников. Где-то 25-30 команд (по пять человек в каждой – авт.) в командных дисциплинах: Dota 2 и Counter-Strike, и в FIFA еще 40 человек. Так что в целом хорошо. Ребятам на карантине, видимо, скучно, поэтому принимают участие активно.

– Большинство участников в «доте» все-таки. Она более популярна?

– Да, как обычно. У нас на первую квалификацию зарегистрировалась сразу же 21 команда. Это рекорд. Например, в феврале этого года планировался городской чемпионат по «доте», и тогда у нас было восемь команд, а сейчас 21 на первых квалификациях, которые прошли 4 апреля. На отборочные 11 апреля зарегистрировалось уже 25 команд (два отборочных тура – 18 и 25 апреля – авт.).

– Технологии позволяют все вплоть до финала провести в онлайн?

– Во всяком случае квалификации можно проводить в онлайн. Все игры проходят на специальных турнирных платформах, и есть возможность сыграть большому количеству желающих. Судьи создают игровые лобби, участники заходят в них и играют между собой. Это если по «доте». Если по FIFA, то там ребята просто добавляют друг друга в друзья через PSN (сервис от Sony позволяет бесплатно играть по сети – авт.), у нас есть турнирная таблица со всеми данными участников. Игроки находят себя в ней, договариваются на нужное время, играют, а уже после организаторам и судьям отправляют результаты встреч. От каждого игрока мы получаем итоговый результат матча плюс скриншот или фото экрана. Но финал, конечно, хочется проводить в офлайн, через LAN (локальная сеть – авт.). Когда есть живое общение – это всегда эмоции и гораздо интереснее.

– Одним из главных организаторов чемпионата является региональное министерство спорта. Легко было найти понимание и поддержку?

– Да, с аккредитацией нас полностью поддержали, ее мы получили в 2018 году. Нужно было собрать достаточно большой пакет документов. Тут мы сильно зависели от Федерации компьютерного спорта России (ФКС). После того как нам предоставили все документы, мы сразу подали их на рассмотрение и за две недели получили аккредитацию. Ну а кроме аккредитации мы министерство спорта ни о чем не просили, не было требования денег или иной помощи. Вот министерство образования просили помочь с организацией логистики на республиканских соревнованиях. Они нас сильно выручили: подключили свои ресурсы и привезли в Сыктывкар участников из Воркуты, Усинска и Ухты. Также отдельное спасибо и Центру поддержки молодежных инициатив. В этот раз нам помогают и минобраз, и минспорт, и Центр подготовки сборных команд Коми. Надеемся, что в этом году организация будет еще лучше.

– А какие еще преимущества у вас есть как у официального представительства ФКС России?

– Мы можем получать квоты на участие наших спортсменов во всероссийской студенческой лиге, на Кубке России и других серьезных турнирах. Можем от своего региона собрать сборную для участия в этих всероссийских соревнованиях на льготных условиях. В чем заключаются льготные условия? Если вы официально аккредитованная организация, то ваши спортсмены проходят в финальную часть, минуя онлайн-квалификации. Для примера, в той же «доте» в прошлом году в онлайн-квалификациях на чемпионат России участвовало несколько сотен команд, может быть, даже под тысячу. Естественно, все игры «на вылет», и шанс, что ты из тысячи команд попадешь хотя бы в 32, минимален. Потому что у тебя может отключиться интернет или электричество, и все, ты уже одну квалификацию пропустил. Поддержка региональной федерации в этом случае огромный плюс.

– Есть ли в Коми уже свои звезды киберспорта?

– На уровне страны конкуренция реально очень высокая, но вот в 2017-м сыктывкарский спортсмен Валерий Тимченко выиграл Кубок России в дисциплине Hearthstone. Он показал местным спортсменам, что все возможно, спасибо ему за это. К сожалению, тут есть и негативный момент. Логично было предположить, что после победы одна из крупных киберспортивных организаций Валерия заметит и предложит контракт, какие-то условия, спонсорскую поддержку. Но никто ничего не предложил, и об этом все просто забыли. В этом и есть проблема киберспорта как такового: есть любительский спорт, это, например, наш местный уровень, и есть профессиональный, где работают большие клубы. Все региональные федерации – это по большому счету любительский спорт.

В то же время на крупных соревнованиях, организованных ФКС России, могут принимать участие любые участники, в том числе и игроки профессиональные, получающие зарплату и тренирующиеся постоянно. Для них это работа, а не игра и не развлечение, они за это получают большие деньги. Соответственно, наши любители сталкиваются на этих соревнованиях с профессионалами и закономерно проигрывают. На выходе получается так, что если ты любитель и выиграешь, то, к сожалению, дальше, вероятнее всего, тебя никуда потом не пригласят. Не говорю о том, что шансов выйти на профессиональный уровень нет вовсе, но это очень трудно.

Есть еще проблема с самоорганизацией спортсменов. Так, люди, которые побеждали на региональных соревнованиях по «доте» в прошлом году, затем отказывались участвовать в российских. Им просто не хотелось, считали, что проиграют, и цели у них не было. Честно скажу, что это очень частный случай именно для командных дисциплин, особенно в «доте». У нас есть ребята в других дисциплинах, например, в Counter-Strike, которые с удовольствием участвуют и на российских соревнованиях и побеждают, может быть, не выходят на финальные стадии, но во всяком случае достойно выступают.

– В целом республика в плане киберспорта активная?

– Я бы не сказал. Здесь все проходит на уровне любительских мероприятий. Где-то мы собственными средствами закрываемся, где-то подключаем компьютерные клубы. Благо клубы часто проводят турниры. Нам нужно больше поддержки, нужен постоянный спонсор. Все ведь в итоге упирается в деньги. На организацию любого мероприятия они нужны. Пока, к сожалению, большинство регионов находятся в зачаточном состоянии в плане развития киберспорта, потому что это все любительский уровень, а от профессионального он отличается колоссально. В первую очередь количество зрителей у профессионального и любительского спорта совершенно разное. На прошлых квалификациях в онлайн нас смотрело до сотни человек. Это все ребята, которые сами же играют. Они свою дисциплину знают, заходят на трансляции поболеть за друзей, им это интересно. А на профессионалов смотрят десятки тысяч людей. Эта аудитория и привлекает крупных спонсоров.

Киберспорт – это дело, которым люди в регионах занимаются ради своего удовольствия. Я сам провожу мероприятия, зачастую вкладываю собственные средства. Сейчас на чемпионате Коми есть спонсоры, и тут проблем нет. Нас поддерживают и Ростелеком, и компьютерная компания «Ростком», и Центр информационных технологий. При такой поддержке проводить соревнования значительно проще. Но не надо забывать, что проведение чемпионата республики – это инициатива министерства спорта, и они решали, где найти финансы.

– Почему вы решили бразды правления взять в свои руки?

– Изначально, с 2013 года, мы с товарищем Женей Бейковым занимались организацией турниров. Мы, собственно, на этих турнирах сами как игроки участвовали в дисциплине World of Tanks. После этого как-то начали потихоньку комьюнити активизировать, создали группу и проводили турниры. Женя у себя в Усинске очень интересные мероприятия проводил, а я в Сыктывкаре, вместе мы как-то координировались. Потом Женя от управления федерацией отошел, потому что перешел на другую должность, сейчас занимается коммунальной сферой, и у него банально не стало времени, чтобы еще и федерацией заниматься. Соответственно, попросил меня. Моя главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы получить аккредитацию. Мы ее получили.

– А вы на какой-то игре специализируетесь?

– Я сам в командах уже не состою. Возможно, соберем состав друзей на квалификацию по World of Tanks из тех, кто играл в 2011-м. Дома иногда играю в Counter-Strike и в World of Warcraft. В Counter-Strike до сих пор звание Global.

– Вы начинали, наверное, во времена еще компьютерных салонов?

– Самый первый турнир, который увидел, был в 2001 году, я в 11 классе тогда учился. Посмотрел и понял, что можно играть в командные виды спорта, а не только сидеть и дома играть в однопользовательские компьютерные игры. Это было не у нас – то ли в Сочи, то ли в Туапсе. В ту пору в Коми тоже что-то организовывалось. Потом в 2003-2005 годах у нас такие клубы, как «Орландо», «Кулер» и «Черный квадрат», организовывали любительские соревнования, собиралось огромное количество людей.

Что самое интересное – комьюнити в то время было очень сплоченное, потому что не было интернета (имеется в виду высокоскоростной интернет, который бы позволял играть онлайн, – авт.), люди общались, все друг друга знали. И до сих пор очень много людей с тех времен поддерживают со мной контакты – сейчас они абсолютно в разных сферах, кто-то в банке, кто-то в органах внутренних дел. Но в то время мы играли в Counter-Strike, в Warcraft и Quake. Нам это очень нравилось. Потом резко у всех появился интернет, и клубы закрылись, потому что как такового киберспорта не было, только любительские соревнования. Тогда все это было фаново.

Сейчас все сильно меняется на волне того, что популярность киберспорта растет. В первую очередь популярность трансляций крупных турниров. Молодежь смотрит их на Твиче, на Ютубе, на других платформах. Видно, что там крутятся большие деньги и людям хочется как-то к этой индустрии приобщиться. Конечно, все отдают себе отчет, что не у многих получится стать тем же s1mple’ом (Александр Костылев – профессиональный украинский киберспортсмен, один из лучших игроков мира в Counter-Strike – авт.), а только, может быть, у 0,01 процента от всего количества играющих, и это в лучшем случае. Играют миллионы, а профессионалами становятся несколько сотен человек во всем мире или тысяча.

– Какие вы ставите цели? Каким видите развитие федерации?

– Самая главная цель у меня – это объединение комьюнити. Хочется сделать его таким же дружным, каким оно было в 2003-2005 годах. Когда ребята все друг друга знали, поддерживали контакты, не было никакой агрессии. У нас ни на одном соревновании никто не подрался, не оскорбил другого. Периодически ребята эмоционально играют, но жесткой агрессии никогда нет. Хочется, чтобы к нам присоединилось максимальное количество тех людей, которые сидят дома и просто так играют в компьютерные игры без цели. Хочется, чтобы у них эта цель появилась. Даже если они не станут чемпионами мира, но как минимум смогут найти соседа, который, оказывается, тоже играет, и им есть о чем между собой поговорить.

Хорошо, если на выходе количество турниров у нас увеличится. Для нас сейчас важна стабильность. Если в год будет проходить три-четыре качественных турнира, то участники станут формировать свои составы более основательно, у нас появятся команды, которые тренируются не месяц, а уже год. У тех, кто год вместе играет, огромные шансы на российских и международных соревнованиях, как минимум выходить из групп, а там как-то засветиться. Тогда можно и о перспективах думать.

Ярослав СЕВРУК

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