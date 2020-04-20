Защитные костюмы для медиков и полицейских

В Прилузье швеи Центра культуры и досуга села Объячево и учителя объячевской и летской школ сшили по заказу защитные многоразовые костюмы для учреждений, сотрудники которых участвуют в мероприятиях по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает администрация муниципалитета.

Прилузская ЦРБ предоставила все необходимые материалы для пошива халатов. Учтя все пожелания, швеи принялись за работу. Во время карантина они сшили более 40 изделий.

Педагоги летской и объячевской школ подхватили инициативу и пошили 10 защитных костюмов для правоохранителей, а затем перешли на пошив халатов для медработников. Общими силами для Прилузской ЦРБ сшито 27 защитных костюмов, для Летской районной больницы – 20.

Лина ПЕРОВА

Фото администрации Прилузского района