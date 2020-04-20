Владимир Уйба дал первую пресс-конференцию

В минувшую пятницу врио главы Коми Владимир Уйба ответил на вопросы журналистов о своем назначении, нынешних задачах и планах на будущее. Из-за режима самоизоляции пресс-конференция проходила по видеосвязи, участие в ней приняли сотрудники 15 редакций газет, радио- и телеканалов, информационных агентств.

О коронавирусе

Сыктывкар, особенно Эжвинский район города, сейчас нередко на фоне коронавируса сравнивают с итальянским Бергамо: оба сравнительно небольшие города, административные центры регионов, и в обоих сложилась непростая ситуация с COVID-19. Но Сыктывкар в отличие от Бергамо, похоже, на пик заболеваемости пока не вышел.

Как сообщил Владимир Уйба, по математическим моделям, которые сделали два ведущих вуза Москвы и Санкт-Петербурга, при этом совершенно бесплатно, на пик республика выйдет 30 апреля – 5 мая. Зараженными могут оказаться 50 тысяч человек. На 17 апреля прирост был относительно небольшим, но это не означает спада. Спад, видимо, будет в конце июня.

– Исходя из пессимистичного сценария мы рассчитываем силы и средства. Мы нащупали, как перекрывать вирус, сегодня (17 апреля) выявлено всего 14 случаев. Готовимся по-настоящему, эта зараза не прощает шуток. Запросили помощи у федерального штаба, чтобы не дай бог не повторить Италию. Помощь получили. На пик мы должны выйти с набором коек, врачей, оборудования, медикаментов и СИЗов. Поэтому должны пройти пик безболезненно для пациентов, – сообщил руководитель региона, пояснив, что главная задача не допустить рост процента пациентов, которые переносят вирус в тяжелой форме – в среднем их доля составляет 20 процентов. – Самое страшное, когда тяжелым больным не хватает реанимационных коек. С остальным мы справляемся.

Когда президент объявил, что я буду, скорее всего, назначен в Коми, я сказал: «Да с радостью и благодарю за это». Потому что для меня работа на земле дорогого стоит. Особенно работа в такой замечательной республике, где все представлено, и тайга, и тундра, и чего только нет.

Сейчас в Коми работает 799 врачей и среднего медицинского персонала, руководитель региона сравнил это с размером бригады в войсковой операции. Идет срочное дистанционное переобучение медиков – на вебинарах кафедры Кировской медицинской академии, после чего они получат временные, действующие до 2021 года сертификаты, с которыми могут работать помощниками реаниматолога или помощниками реанимационной или операционной медсестры.

На период эпидемии расширяется количество коек на одну дежурную смену в реанимациях (врач-реаниматолог, два помощника, пять медсестер). Благодаря переученным медикам в республике будет двойной запас таких дежурных бригад. Такие же бригады могут прибыть на помощь из регионов, где ситуация по коронавирусу станет благополучной. В экстренном случае готовы прилететь специалисты из Центра Алмазова в Санкт-Петербурге.

Под борьбу с коронавирусом переформатированы ряд медицинских учреждений, в их числе республиканская клиническая больница, госпиталь ветеранов, перинатальный центр – ведь зараженными могут оказаться роженицы и их дети, в эти учреждения, в частности, устанавливают аппараты искусственной вентиляции легких. Через пару недель Коми может понадобиться еще 89 аппаратов ИВЛ, к тем, что уже есть. Заключен контракт на поставку 70 аппаратов, их доставят до 30 апреля. В целом в муниципалитетах региона сейчас 262 аппарата. В экстренных случаях аппараты ИВЛ, которые работали на плановых пациентов, а сейчас освободились, поскольку несрочные плановые госпитализации приостановлены, будут перемещать из одного медучреждения в другое. Сейчас такие аппараты (их 30) помечены специальными бирками – куда их могут отправить в экстренном случае, как и за какое время доставить. Система выработана практически фронтовая, разработана карта маршрутизации. Благодаря этому можно будет перекрыть дефицит аппаратов – 19 штук, который останется на 30 апреля, к моменту вероятного выхода на пик заболеваемости.

На пик эпидемии Коми должна выйти с 410 дополнительными койками для больных, сейчас готово уже 309.

Есть расхожее мнение, что коронавирус ничем не опаснее обычной простуды или гриппа. Владимир Уйба пояснил, что это не так: течение болезни отличается от того, что бывает при обычном ОРВИ, мишень инфекции – легкие, пациент, который чувствовал себя относительно неплохо – инкубационный период скрытый и безболезненный, через несколько часов может оказаться в критическом состоянии. В зоне особого риска – люди ослабленные, с хроническими болезнями.

К тому же этот вирус весьма живуч. Он живет на всех поверхностях достаточно долго, по оценке китайских специалистов – до нескольких суток. Если зараженный человек подержится за дверную ручку в подъезде, покрутит карусель на детской площадке, даже спустя два-три дня его «метка» может заразить кого-то другого. Поэтому нужна дезинфекция мест общественного пользования, причем тщательная: бывало, что специалисты обнаруживали живой вирус в помещениях больницы, в которых уже прошло обеззараживание со специальными растворами.

Нынешняя погода вирусу благоволит: он устойчив во внешней среде от +2 до +25 градусов. При температуре выше ковиду, по выражению врио главы, «становится некомфортно, он скукоживается». Поэтому сейчас важно дезинфицировать общественные пространства, те же подъезды в многоквартирных домах, но делать это за счет жильцов, как это запланировали некоторые управляющие компании, недопустимо.

В части вопросов ликвидации этой пандемии, в том числе эпидемии в Коми я действительно имею преимущество, потому что знаю предмет. Но это не значит, что я к нему отношусь снисходительно. Это новая, очень сложная инфекция. Она нелинейная. Она имеет мишень – легкие. От первых симптомов до критического состояния иногда проходят часы. И она очень контагиозная. И у нас на нее, в отличие от холеры, чумы, нет наработанных регламентов, методических рекомендаций. Здесь все вновь, все пишется впервые.

Что касается высокой степени распространения вируса, то Владимир Уйба в качестве одной из ее причин назвал высокий уровень миграции населения в Коми: в период, когда болезнь уже активно циркулировала за рубежом, около тысячи жителей республики съездили за границу. Вполне объяснимо, почему очагами заражения стали больницы – так обстоят дела в 55 процентах случаев по стране, ведь, почувствовав недомогание, человек идет именно туда. И госпитализировавшись, например, с болями в животе, он может быть и скрытым носителем коронавируса. К сожалению, несколько недель назад в Коми об этом и не думали.

– Мы оказались на острие. Это на самом деле опасное, нераспознанное и коварное заболевание. Мы понимаем, что нужно в обязательном порядке иметь в больнице и на скорой помощи тест прямого действия, но кто это знал, кто эти тесты имел в начале марта? Никто. Но то, что сегодня делают медицинские работники, средний персонал и даже водители, – это героизм без всякого пафоса. Давайте сперва отдадим долг тому, что сегодня они на передовой, – заявил Владимир Уйба.

О карантине для профилактики и тестировании

Несмотря на то что последствия от инфицирования коронавирусом могут быть куда тяжелее, чем при обычном ОРВИ, он может успешно маскироваться под легкую простуду. Поэтому ловить его нужно «мелкой сетью», такой опыт есть в Москве.

– В пяти-десяти случаях из тысячи под маской ОРВИ проскакивает коронавирус. По моему приказу около пяти тысяч жителей Коми, которые сейчас проходят лечение с симптомами ОРВИ, попадут под строгий карантин на две недели, – рассказал Владимир Уйба. – Выводить из карантина будут после двух-трех отрицательных тестов на коронавирус.

В ожидании отрицательного теста «орвишники» будут сидеть на официальных больничных.

Врио главы сообщил, что сейчас в Коми работают три лаборатории, где тестируют на COVID-19: две в Сыктывкаре, на базах Роспотребнадзора и СПИД-центра, одна в Воркуте. До 14 апреля тесты отправлялись лишь в референс-лабораторию «Вектор» в Новосибирск, из-за этого результатов приходилось ждать по нескольку дней. Кроме того, в Коми внедрены высокочувствительные тесты прямого действия, которые позволяют «поймать» вирус в крови буквально через час, в то время как стандартному ПЦР-тестированию нужно три-четыре дня. 10 тысяч таких тестов регион получил как один из самых проблемных по коронавирусу. По словам врио главы, он попросил еще 50 тысяч таких тестов у мэра Москвы Сергея Собянина, тот обещал выделить. Это позволит республике выйти на хороший уровень по выявляемости коронавируса на ранних стадиях.

Врио главы региона ответил и на вопрос, почему местные лаборатории не начали делать тесты на коронавирус раньше. Оборудовать такие лаборатории, получить разрешительные документы непросто и небыстро: должны быть специальные боксы для защиты от случайной утечки вируса, сотрудники должны работать в защитных костюмах. На сегодня в Коми проведено более девяти тысяч тестов.

Отдельно Владимир Уйба ответил на вопрос о готовности к пику коронавируса во втором по величине городе Коми – Ухте. По словам врио главы, город подготовлен достаточно, там есть 29 аппаратов ИВЛ, туда отправлена партия экспресс-тестов. Если сравнивать по укомплектованности теми же тестами, Ухта в Коми сейчас – как Париж во Франции. При необходимости дополнительные ИВЛ будут направлены в Ухту вертолетом или машиной.

О ценах и дефиците

Пандемия резко повысила спрос на антисептики, средства индивидуальной защиты, некоторые товары первой необходимости и продукты. Из-за чего в некоторых торговых точках цены поползли вверх. Владимир Уйба заверил, что власти будут оперативно реагировать на каждый сигнал о таких случаях, бороться с завышением цены должны региональное управление федеральной антимонопольной службы, МВД региона. Жителям Коми следует сообщать о таких фактах на «горячие линии».

– Я веду мониторинг по основным продуктам питания, ведь у нас 90 процентов всего – завозное, – добавил Владимир Уйба.

Что касается средств индивидуальной защиты, то, чтобы удовлетворить спрос на них, в республике сейчас открыли более 20 мастерских, в том числе на базе училищ и колледжей, где есть швейные машинки. Все они получили материалы, чтобы производить защитные маски и костюмы. Подобные производства сейчас активно работают по всей России, так что скоро спрос населения на СИЗы будет удовлетворен и «задирать» цены станет незачем.

О взаимодействии с Михаилом Мурашко

Некоторое время Владимир Уйба работал заместителем министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который является выходцем из Коми. По его словам, сейчас он буквально ежедневно консультируется с ним по поводу ситуации в регионе.

– В ежедневном режиме с Михаилом Альбертовичем общаемся, как правило, за полночь, днем очень напряженный график и у него, и у меня. А ночью обязательно перезваниваемся. И не факт, я инициатор, или он – кто быстрее вспомнит, тот и звонит, – рассказал Владимир Уйба. – На самом деле он очень много мне помогает. Очень много дает информации по особенностям развития и структуры здравоохранения, делится всем, что знал, когда был министром здравоохранения в республике, и сейчас, когда он стал федеральным министром. Все, что выходит из-под пера министерства – приказы, методические рекомендации, они у меня оказываются у первого. Совершенно точно мы стоим в приоритете, но не потому, что он бывший министр здравоохранения Коми, а потому, что у нас ситуация сегодня такова, что мы вторые после Москвы в этом не очень хорошем рейтинге. Он это понимает и со всей ответственностью относится. Мало того, несколько дней назад возникла ситуация: у нас сосредоточилось в инфекционной больнице, в Коми республиканской больнице, в Эжвинской больнице сразу 12 пациентов на ИВЛ. Очень тревожная ситуация была, пациенты так нарастали. Я, в прошлом как организатор здравоохранения, понимал, что этот прирост может быть критичным. Где-то в восемь часов вечера позвонил ему, Веронике Скворцовой и попросил срочно прислать реанимационные бригады. Они тут же дали команды, и первая бригада прибыла уже в час ночи чартерным бортом. Следующая в три часа ночи, третья – в пять утра. Это возможно, только когда есть прямая, не просто деловая, а человеческая ниточка общения.

Понятно, что прислать реанимационные бригады не так просто, поэтому, по словам врио главы, он позвонил Герману Грефу, местным нефтяникам, газовикам – чтобы посодействовали в доставке. А прибывшие реаниматологи – высококлассные специалисты по лечению легочной недостаточности потом дали очень высокую оценку работе местных медиков.

– Слава богу, выправили ситуацию, но как же это важно, когда у тебя вот такие прямые отношения – тут же подставляют плечо, – подчеркнул Владимир Уйба.

Я люблю и считаю очень важным общаться с представителями общественности. Знать, о чем вы думаете, чем довольны и чем недовольны. А самый прямой мост к этому – общественные организации. За эти короткие две недели, насыщенные колоссальным количеством оперативных штабов, мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом, я и моя команда проводим достаточно большую работу с тем, чтобы тем не менее повстречаться с общественностью. «Затишье между боями» посвящаем тому, чтобы пообщаться с вашими представителями – в бизнесе, других сферах, чтобы сверить координаты, договориться о совместной работе. И это будет основным в моей повседневной работе. Если, конечно, после сентября мы будем продолжать совместную работу. Но это на ваше усмотрение.

О Шиесе

Владимир Уйба высказал свою позицию относительно строительства полигона на станции Шиес, практически на границе с Коми. По мнению руководителя региона, ни этот проект, ни любой другой, если он наносит вред человеку и экологии, реализоваться не должен. А сам он ранее занимался вопросами экологии и понимает, что ветер очень легко может перенести вредные испарения с полигона на 40 километров.

– 3 апреля я общался с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским. Первой темой для разговора стал как раз Шиес, – сообщил Владимир Уйба. – Я сказал, что это и моя проблема, так как народ Коми не приемлет этот проект.

Об экономике в период эпидемии

– Мы совершенно точно занимаемся прицельно и лечением экономики, – сказал Владимир Уйба. – Я выпустил указ о расширении перечня работающих сфер, которые ранее попадали под ограничительные мероприятия. Понятно, что мы очень тщательно подходили к выбору тех, кому можно разрешить работу. Очень долго дискутировали по малому бизнесу, связанному с косметологией, парикмахерскими, потому что там непосредственный контакт мастера и клиента, решили пока воздержаться, поскольку у нас каждый день новые подтвержденные случаи по коронавирусу. Но там, где контакт минимальный, – строительство, услуги автомастерских, ремонт бытовой техники и так далее, мы сняли ограничения.

По словам врио главы, он каждый день старается общаться с федеральным минфином, понять тренды потерь малого бизнеса. А они сегодня оцениваются уже близко к триллиону рублей. И это явно не последняя оценка. Поэтому государство сейчас делает все возможное, чтобы снизить потери: это и отсрочка по кредитам, и обнуление ставки, остановка пеней. В республике эти вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях оперативного штаба, минэконому Коми дано поручение подготовить дополнительные онлайн-каналы чтобы малый бизнес мог получить ответы на свои вопросы, консультации. Такая «горячая линия» откроется в ближайшие дни.

– Работа проводится параллельно с борьбой с коронавирусом. Это экономический блок в борьбе с заболеванием, – пояснил Владимир Уйба.

Сейчас многие блогеры беспокоятся, и правильно делают: защищены ли СИЗами врачи, которые заходят к пациентам. Официально говорю: защищены. У нас был момент, когда был всего трехдневный запас, и мы тут прыгали и поднимали всех абсолютно, и минпромторг, и Сергея Собянина как руководителя штаба просил помочь. Поднимал всех коммерсантов, которые имеют возможности поставки. Сейчас ситуация выровнена, есть недельный запас. На 30 апреля выйдем на месячный запас.

О команде и планах на выборы

На вопрос, планирует ли врио губернатора привезти в регион «варягов» себе в помощь или же будет опираться на местных специалистов, Владимир Уйба ответил, что ключевое понятие здесь «специалисты».

– Для меня неважно, местный или неместный, главное – коренное слово – специалист. Но, чтобы человек не был «сухой» специалист, работа в администрации, в правительстве, в министерствах – работа с людьми. Поэтому человек должен любить людей, любить свое дело и быть специалистом. Это главные критерии. Если он местный – очень хорошо, если придет по конкурсу и докажет, что может принести пользу республике, – здорово, – заявил Владимир Уйба.

Врио главы Коми сообщил, что он собирается участвовать в выборах, которые пройдут в сентябре 2020 года и убрать словосочетание «временно исполняющий» из своей должности. При этом он пояснил, что хоть до этого и не руководил никогда регионом, но управленческий опыт у него большой, в том числе большим коллективом Федерального медико-биологического агентства России. И желание обучаться, развиваться, чтобы стать хорошим руководителем региона, у него есть. Если в сентябре он будет избран, то планирует пять лет потратить на развитие Коми, улучшение качества жизни в ней, а потом попробует избраться на второй срок. При этом Владимир Уйба отметил, что, поскольку ему уже 61 год, особенно важно понимать, что он собирается сделать в ближайшее время.

– Я готов десять лет отработать – честно, открыто и с полной выкладкой, – заявил Владимир Уйба, подчеркнув в финале пресс-конференции, что он приехал сюда жить и работать, и – надолго.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru