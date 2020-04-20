В Коми готовятся к пику COVID-19

По состоянию на 21 апреля в республике 491 пациент с официально подтвержденной коронавирусной инфекцией, 21 инфицированный выздоровел, трое скончались. Под медицинским наблюдением находятся более четырех тысяч человек. Почти четыре тысячи из них – это люди, контактировавшие с заболевшими, около четырехсот человек прибыли из-за рубежа.

Как подчеркнул в своем ежедневном видеообращении к жителям республики врио главы региона Владимир Уйба, пик заболеваемости в Коми специалисты ожидают в конце апреля – начале мая. По просьбе руководителя региона министр здравоохранения Михаил Мурашко направил сотрудников федерального минздрава, которые ознакомятся с тем, как в Коми оказывают медпомощь пациентам с коронавирусной инфекцией, как улучшить работу по борьбе с COVID-19.

В воскресенье Владимир Уйба и прибывший в Сыктывкар замминистра здравоохранения России Олег Гриднев провели рабочее совещание по противодействию COVID-19. В совещании также приняли участие инфекционист и организатор здравоохранения, руководитель группы оценки качества оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях Ирина Трагира, врач-пульмонолог, фтизиатр Евгений Попов, заместитель председателя правительства Коми – министр здравоохранения Виктория Филин, главный государственный санитарный врач по региону Людмила Глушкова. В ходе совещания рассмотрена текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, обсуждены принимаемые меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

– Мы провели большое совещание, и дальше коллеги пошли работать, что называется, на землю. Сегодня они пройдут все наши маршруты – и амбулаторные, и стационарные. Посмотрят все основные стационарные больницы, которые мы готовим для госпитализации больных с COVID-19. Потом мы снова встретимся и обсудим, где у нас есть «тонкие места» и где нужно усилиться, в том числе, может быть, и за счет федеральных ресурсов, федеральных резервов, – сообщил Владимир Уйба.

Подготовка к пику инфекции идет во всех городах и районах республики. Готовятся специальные помещения для приема возможных больных, приобретается, в том числе за счет помощи крупных промышленных предприятий, необходимое медицинское оборудование, проводится дополнительное обучение врачей, ранее не сталкивавшихся с коронавирусной инфекцией.

Самое большое количество больных COVID-19 по-прежнему в Сыктывкаре. По последним данным, в Ухте выявлено 11 случаев заражения коронавирусом. У всех больных состояние удовлетворительное, случаев тяжелого течения болезни нет. В Княжпогостском районе 10 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом, все они на самоизоляции. По состоянию на 18 апреля в Усинске диагностировано восемь случаев коронавируса. Один из случаев выявлен при обследовании работников перед перевахтовкой. Пациент без клинических проявлений заболевания помещен на самоизоляцию, начато противовирусное лечение. На работе с ним контактировали около 90 человек. С ними уже работают медики, осматривают и берут мазки. Больных среди них пока не выявлено. Люди, контактировавшие с инфицированным, помещены на самоизоляцию на две недели.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru