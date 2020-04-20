Парламентарии обсудили тему зарплаты медработников

Вопросу оплаты труда медицинских работников в период сложившейся эпидемиологической обстановки было посвящено очередное заседание рабочей группы, созданной в Госсовете Коми в целях профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Депутаты отметили, что поступает много обращений от медработников, которые обеспокоены изменением размера заработной платы из-за сокращения плановых приемов.

– Мы понимаем, что в связи с прекращением проведения диспансеризации и профосмотров лечебные учреждения, особенно поликлиники, большую часть денег теряют, – пояснила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми Елена Холодова. – У нас лечебные учреждения разделены на несколько видов по оплате медицинской помощи. Есть ЦРБ, которые переведены на подушевое финансирование. То есть независимо от выполнения плановых показателей они получают денежные средства в том объеме, который определен на год. Что касается той части дохода, который они бы получили при проведении диспансеризации и профосмотров, то мы на эту сумму увеличиваем им платеж по конкретному месяцу. Так, за апрель пойдет больше на ту сумму, которая у них выпадает в связи с прекращением диспансерных мероприятий. Таким образом, ЦРБ пострадают в сложившейся ситуации в меньшей мере.

Елена Холодова отметила также, что изменяется процент авансового платежа.

– Ранее авансовые платежи были расписаны в определенных размерах поквартально. В апреле медицинские организации могут подать на аванс в размере до ста процентов от того, что они выполняют в обычное время, – сообщила она.

Директор Территориального ФОМС добавила, что за март все медучреждения профинансированы в более чем стопроцентном объеме.

– Пока никаких сбоев в выплате заработной платы в медучреждениях быть не должно, – сказала Елена Холодова.

Кроме вопроса с оплатой труда медиков, был обозначен еще ряд тем, в том числе состояние дел частной медицины. Выяснилось, что те учреждения, которые находятся в системе ОМС, в такой же ситуации, что и государственные.

Также парламентарии поинтересовались, будет ли оказана медпомощь гражданину, который прописан в городе, но в связи со сложившимися условиями живет, например, на даче и у него нет при себе медполиса.

– Экстренная медпомощь оказывается без наличия медполиса, – ответила Елена Холодова.

Что касается доплат медикам, работающим с заболевшими новым коронавирусом, то депутаты договорились подробно обсудить этот вопрос на одном из следующих заседаний с приглашением компетентных специалистов.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru