Аферы на миллионы

В Сыктывкаре суд вынес приговор по резонансному уголовному делу в онлайн-режиме

Сыктывкарский городской суд вынес приговор совладельцам крупной строительной компании «Деловой альянс» бизнесменам Александру Ольшевскому и Сергею Ситникову, признав их виновными в особо крупных мошенничестве и растрате, а также отмывании преступных доходов. Оглашение приговора в связи с действующим в стране режимом самоизоляции проводилось в закрытом режиме, но видеотрансляция происходившего в зале суда велась в онлайне. Это один из первых приговоров, который Сыктывкарский городской суд оглашал в таком формате.

17 февраля приговор был вынесен четверым фигурантам дела. Как минимум двое из них хорошо известны в республике. Бизнесмен Александр Ольшевский в прошлом являлся управделами администрации главы и правительства Коми. Его компаньон Сергей Ситников хорошо известен в деловых кругах республики, кроме того, он фигурирует в деле экс-министра МВД Коми Виктора Половникова. Напомним, уголовное дело, решение по которому суд вынес 17 апреля, расследовали сотрудники МВД республики. Сергей Ситников, содержавшийся во время следствия в СИЗО, решил дать деньги правоохранителям за изменение меры пресечения на домашний арест и исключение из обвинения отягчающего обстоятельства – «совершение преступлений в составе организованной группы».

По данным следствия, министр внутренних дел Виктор Половников получил через посредника от адвоката Сергея Ситникова не менее 12,5 миллиона рублей. В итоге бизнесмен был выпущен под подписку о невыезде, а понятие «организованная группа» исключили из обвинения.

В рамках этого уголовного дела на скамье подсудимых находились еще два представителя бизнес-сообщества – Владислав Скопьюк и Максим Кулик.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, в зависимости от роли и степени участия действия четверых подсудимых квалифицированы по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном, а также в особо крупном размерах), части 5 статьи 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), части 4 статьи 160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере) и пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

По данным следствия, бизнесмены похищали деньги, выделенные в рамках государственных и муниципальных контрактов на строительство административных зданий.

Так, в 2010-2011 годах, включив в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объемах и стоимости использованных материалов, сообщники похитили более девяти миллионов рублей при строительстве Финно-угорского этнокультурного парка. В 2011-2014 – 1,4 миллиона рублей при исполнении муниципального контракта по обустройству наружных сетей водоснабжения и канализации в селе Выльгорт.

При строительстве Дома дружбы народов Республики Коми в Сыктывкаре в 2011-2016 годах Александр Ольшевский и Сергей Ситников похитили денежные средства ООО «Алвис» в размере свыше 220 миллионов рублей.

В 2013 году администрация Сыктывкара провела аукцион на право заключения договора на развитие застроенной территории в городе. Победителем было признано ООО «Малоэтажное жилищное строительство», которое должно было возвести на указанной территории современные многоэтажные жилые дома с объектами социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры. По данным следствия, в 2013-2015 годах директор ООО «Малоэтажное жилищное строительство» Александр Ольшевский похитил свыше 40 миллионов рублей из денег, предназначенных для строительства четырех многоквартирных жилых домов по улице Ручейной и Нагорному проезду в Сыктывкаре.

Также установлено, что в 2013 году ООО «СВК» приобрело у ОАО «Коми тепловая компания» за восемь миллионов рублей акции ОАО «Бурводстрой». Впоследствии бизнесмены заключили ряд договоров купли-продажи прав требования, в результате которых создали фиктивную задолженность ОАО «Коми тепловая компания» перед ООО «СВК» на сумму восемь миллионов рублей. После этого они путем проведения взаимозачета с ОАО «КТК» погасили собственную задолженность по договору купли-продажи акций.

Часть похищенных денежных средств (более 141 миллиона рублей) коммерсанты легализовали, оплатив ими договоры участия в долевом строительстве, на основании которых приобрели помещения в здании Дома дружбы народов Республики Коми общей площадью около 3000 квадратных метров.

Помимо этого, Сергей Ситников не оплатил работы двоих субподрядчиков, привлеченных к строительству различных объектов, похитив в общей сложности порядка 260 тысяч рублей, а также обманным путем получил право требования денежных средств индивидуального предпринимателя в сумме 19,4 миллиона рублей.

При вынесении наказания суд учел как смягчающие, так и отягчающие вину обстоятельства. Сергей Ситников приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафован на миллион рублей. Александр Ольшевский должен провести в колонии общего режима пять лет и выплатить штраф 700 тысяч рублей.

Владислав Скопьюк получил четыре года лишения свободы и штраф 300 тысяч рублей, Максим Кулик – три с половиной года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Всем осужденным назначено дополнительное наказание: им на разные сроки запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в отрасли строительства.

В срок отбытия наказания осужденным будет зачтено время содержания под стражей и нахождения под домашним арестом.

До вступления приговора в законную силу судья оставил для подсудимых прежнюю меру пресечения, поэтому Сергей Ситников и Александр Ольшевский на время возможного апелляционного рассмотрения дела в Верховном суде Коми останутся на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму свыше 260 миллионов рублей. Для обеспечения исполнения приговора суд сохранил арест на принадлежащие осужденным и возглавляемым ими организациям транспортные средства (в том числе дорогие иномарки и строительную технику), а также недвижимое имущество.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК