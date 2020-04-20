Роль местного самоуправления ширится

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Указ об учреждении нового праздника президент подписал в июне 2012 года, а впервые официально дату отметили в 2013-м. Праздник приурочен к изданию 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатериной II Жалованной грамоты городам, что фактически положило начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

В Коми реформа местного самоуправления началась с момента принятия федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Жизнь показала, что МСУ не застывшая форма и нуждается в постоянном совершенствовании. Начиная с 2010 года совершенствовались территориальная организация местного самоуправления, муниципальное управление, формы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, происходило развитие гражданских инициатив.

Поначалу, в 2005 году, в республике было образовано 211 муниципальных образований, но затем с 2010 по 2019 год в результате мероприятий по преобразованию их количество сократилось до 178.

Местное самоуправление – одна из форм реализации народом принадлежащей ему власти, то есть самостоятельное решение населением вопросов местного значения. В Коми этому уделяется большое внимание. За последние годы широкое развитие получили такие формы осуществления населением местного самоуправления, как территориальное общественное самоуправление (ТОС), развитие института старост, инициативное бюджетирование в форме проекта «Народный бюджет».

Сейчас в республике действует 161 ТОС, из них 87 зарегистрированы в качестве юридического лица, 74 – без образования юрлица. В деятельность ТОСов вовлечены более 12500 человек, 1500 из них – волонтеры. В среднем в каждом проекте ТОС участвуют десять волонтеров. За время действия территориального общественного самоуправления в Коми ТОСами реализовано более ста проектов, объем привлеченных средств составил 46,8 миллиона рублей.

Институт старост представлен в 211 населенных пунктах республики. На сегодня на территории республики избран 201 староста.

Успешно реализуется проект «Народный бюджет», основанный на гражданских инициативах. За время реализации проекта охвачено 414 населенных пунктов Республики Коми (почти 55 процентов).

Благополучателями народных проектов за три года стали 48 процентов населения республики. Всего реализовано 445 народных проектов.

Развитие местного самоуправления требует творческой работы, проявления активности в поиске эффективных форм самоорганизации населения. В Коми сложилась определенная практика проведения мероприятий, приуроченных ко Дню местного самоуправления. Проходят пресс-конференции с участием руководителей администраций муниципальных образований. В СМИ и на официальных сайтах публикуются поздравления глав муниципалитетов с Днем местного самоуправления. Лучших работников органов МСУ поощряют, организуются районные форумы гражданских инициатив с участием органов местного самоуправления, депутатов, сельских старост, активных представителей ТОСов, на которых обсуждаются актуальные проблемы муниципальных образований и пути их решения. Проводятся встречи с депутатами местных советов «Власть в шаговой доступности».

В учебных заведениях республики организуются уроки местного самоуправления, классные часы «21 апреля – День местного самоуправления», общешкольные деловые игры, викторины «День местного самоуправления» и «Парламентские часы» для старшеклассников, творческие тематические конкурсы для детей. Проводятся районные форумы гражданских инициатив, выставки достижений, создаются музейные экспозиции.

Лина ПЕРОВА

Фото предоставлены администрациями Усть-Куломского и Прилузского районов