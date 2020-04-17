Жительница Коми лишилась четырех миллионов рублей

Преподаватель математики проиграла на биржевой площадке крупную сумму. При этом потеряла не только свои личные сбережения, но и заемные средства. О четырехмиллионном ущербе, нанесенном жительнице региона, сообщила пресс-служба МВД Коми.

В дежурную часть отдела полиции одного из районов республики обратилась женщина, которая заявила, что стала жертвой мошенников. Она рассказала стражам порядка, что в интернете увидела информацию о возможности получения дополнительного дохода, решила попробовать заработать и зарегистрировалась на игровой площадке. Позднее с ней связалась незнакомка, которая назвалась консультантом и объяснила, что для получения значительного дохода необходимо вложить 60 тысяч долларов. Жительница Коми пополнила счет. Далее по указанию собеседницы она установила на свой компьютер программу дистанционного управления – якобы, чтобы видеть все манипуляции со счетами.

В дальнейшем азартная женщина продолжала вкладывать в платформу деньги. Чтобы в очередной раз пополнить счет, брала в долг у родных и знакомых, оформляла кредиты на себя и своего супруга. В результате с октября 2019 по февраль 2020 года она «потратила» на бирже свыше 3,8 миллиона рублей. Незнакомка-консультант постоянно была на связи со своей «подопечной». Когда та говорила, что денег на очередной взнос нет, что надо отдавать долги, ей «с биржи» переводили небольшие суммы. При этом программа удаленного доступа показывала, что поступили дивиденды.

Через некоторое время дама разочаровалась в биржевой игре и решила забрать все деньги вместе с причитающейся прибылью. Консультант заявила, что это невозможно, так как некоторое время эти деньги должны «отлежаться» в другом банке. После этого консультант перестала выходить на связь, а деньги жительницы Коми были переведены в банк, который зарегистрирован за пределами страны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники уголовного розыска установили, что номера телефонов злоумышленников использовались при совершении аналогичных афер, которые зарегистрированы в отделах полиции тринадцати регионов России.

Ирина СМИРНОВА

Фото cppdag.ru