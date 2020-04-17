В постпредстве Коми новый руководитель

Григорий Саришвили освобожден от должности заместителя председателя правительства Коми – постоянного представителя республики при президенте России. Соответствующее распоряжение врио главы региона Владимир Уйба подписал 8 апреля.

Распоряжением от 17 апреля Владимир Уйба назначил исполняющим обязанности зампреда правительства – постоянного представителя Республики Коми при президенте Сергея Мамонова. До этого назначения он возглавлял Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем Федерального медико-биологического агентства.

Григорий Саришвили был назначен руководителем постпредства экс-главой Коми Сергеем Гапликовым и проработал в этой должности чуть более четырех лет, с декабря 2015 года. На одной из сессий Госсовета Коми он отчитывался перед депутатами о своей работе по взаимодействию с федеральными органами власти.

Лина ПЕРОВА

Фото информагентства «ТИА»