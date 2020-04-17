«Ростелеком» в Коми обеспечивает трансляции церковных богослужений

Филиал «Ростелекома» в Республике Коми обеспечил возможность проведения онлайн-трансляций богослужений из Свято-Стефановского собора Сыктывкара. Для этого связисты на безвозмездной основе проложили 350 метров волоконно-оптической линии связи и подключили оборудование для передачи телевизионного сигнала.12 апреля на республиканском телевизионном канале «Юрган» состоялась прямая трансляция торжественного богослужения в праздник Вербного воскресенья. Благодаря этому прихожане смогли дистанционно присоединиться к общей молитве, соблюдая правила самоизоляции.



В пасхальную ночь верующие также получат возможность стать онлайн-участниками праздничного богослужения в кафедральном соборе Сыктывкарской епархии. Прямая трансляция, которая начнется 18 апреля в 23:30, будет доступна на телеканале «Юрган», а также на его сайте в его официальном сообществе «ВКонтакте».

Александр Хуциев, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Пасха – один из самых важных праздников для христиан. Хочу пожелать всем православным с радостью встретить Светлое Христово Воскресение. Мы очень рады, что можем помочь людям хотя бы таким виртуальным способом участвовать в пасхальном богослужении».

текст и фото Коми филиала ПАО «Ростелеком»