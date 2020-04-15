Вера в самоизоляции

Духовенство Коми призвало мирян соблюдать меры безопасности

19 апреля православные христиане будут праздновать Пасху. Но в связи с противокоронавирусными мерами религиозные мероприятия с большим количеством людей проводить нельзя, и патриарх Московский и всея Руси также призвал верующих воздержаться от посещения храмов.

Многие священнослужители сейчас обращаются к прихожанам через социальные сети, убеждая их соблюдать правила безопасности, не нарушать самоизоляцию, как бы им ни хотелось лично поучаствовать в богослужениях.

Сыктывкарский священник Иван Коюшев (иерей Иоанн), настоятель строящегося храма в сыктывдинском селе Нювчим, на своей странице «ВКонтакте» еще в середине марта начал призывать прихожан к осторожности, напоминая о том, что коронавирус особенно опасен для пожилых, а ведь именно их большинство в храмах.

«Носить маску – проявление любви. И не важно, коронавирус или пневмония, или грипп. Маску должны носить как больные, так и здоровые. Кто знает, кто внешне здоров, но является носителем и уже болен? Мы должны быть движимы мыслью: «Я ношу маску ради другого», – написал иерей, пояснив, что сам он на время пандемии не будет целовать иконы и не станет давать руку на целование, ведь по сути это лишь свод правил, привычек, который не должен вставать на место Бога.

18 марта он выложил свое фото в маске с епархиального собрания. Позже пояснил, что болел ларингитом, хотя болезнь уже шла на спад. Но через четыре дня после выхода с больничного его для профилактики отправили на двухнедельный карантин, так что до 11 апреля Иван Коюшев был дома, общаясь с прихожанами исключительно в социальных сетях, по-прежнему рекомендуя соблюдать все правила безопасности, выкладывал выступления других представителей духовенства по этому поводу, давал советы о том, как избежать конфликтов в семье в непростое время. А что касается «принудительного затвора» – он призвал верующих проводить его с пользой: молиться, читать святых отцов и классическую литературу, делать физзарядку, общаться с близкими – благо современные технологии позволяют делать это удаленно, вести дневник, чтобы снять психологическое напряжение.

Иерей попросил православных не считать «маловерами» или «предателями Христа» тех, кто услышал призыв патриарха и не ходит на службы. А священникам – не лгать, что в храме нельзя заразиться. Когда вышло распоряжение республиканского управления Роспотребнадзора, по сути запрещающее массовое присутствие прихожан на службах, Иван Коюшев написал, что это даже хорошо и власти в этом винить не стоит: «Почему так жестко закрыли наши храмы уже на уровне закона? Самое первое, потому, что мы намеренно избегали предписания. Мало какие храмы соблюдают рекомендации, рискуя. В некоторых было полное пренебрежение. Поэтому получаем то, что заслужили. Я обещал небольшую тайну о том, почему это благо, что наши храмы закрыли для мирян. Через неделю-две после Пасхи будет пик по заболеваемости COVID-19. Кого обвинят в этом? Ну, нас же! Этого так и ждут воинствующие атеисты и антиклерикалы. Если вы все же намерены пойти в храм, я вас не осуждаю. Но будет такой момент: «я пришел в храм, а меня не пускают». Что у нас на сердце после этого? Мир? Отследим, какое чувство нами движет. Несправедливости? Меня ущемили? Или мы примем это спокойно и пойдем домой, радуясь о воскресшем Христе? Вообще, это ж хорошо, что хоть кто-то позаботился о нашей гордыне».

«Батюшка, но ведь Пасха – это победа над смертью, значит, чего бояться?» – задали ему вопрос в комментариях.

«Безответственности, легкомысленности, призывов к революции. Пасха – это не революция. Пасха – это реконструкция и реформа», – ответил священник.

К соблюдению мер безопасности через социальные сети призвали и священники других приходов. Благочинный по Сысольскому району, иеромонах Владимир попросил прихожан воздержаться от посещения кладбищ на Пасхальной неделе и после нее. Настоятель Свято-Николаевского храма Ухты иеромонах Агафангел сообщил, что служба «Милосердие» при храме поможет одиноким пожилым людям, если им в период самоизоляции нужно что-то приобрести в магазине или аптеке. А что касается записок на службы – панихиды, литургии, молебны и другие, то их можно подать через страницу «ВКонтакте» или через СМС. Священник Иверского кафедрального собора Воркуты протоиерей Павел Беловолов выкладывает у себя на странице и в группе собора трансляции богослужений, чтобы прихожане могли в них поучаствовать удаленно. Косвенным предупреждением об опасности можно считать и размещенную на странице Воркутинской епархии просьбу помолиться о православном священнике Александре Гусеве, служившем в Неваде, – он умер от коронавируса.

Сыктывкарский священник иерей Максим Стыров ежедневно обращается к пастве на своей странице «ВКонтакте», один из его советов – использовать время в самоизоляции для духовного просвещения. Ведь до сих пор многие, даже регулярно посещая храм, толком не понимают значения того, что там происходит, – крестятся и кланяются, когда это делают другие, не могут понять, о чем идет речь в молитвах. А сейчас с помощью интернет-ресурсов, сайта патриархии есть время все изучить.

Анна АЯНОВА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ