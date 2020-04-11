В Коми поступили 200 тысяч масок и 800 защитных костюмов

Об исполнении поручения врио главы Коми Владимира Уйба доложил председатель Комитета республики гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев 10 апреля на заседании республиканского межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.



100 тысяч масок и 800 защитных костюмов, полученные в пятницу, уже переданы Министерству здравоохранения Республики Коми. Еще 100 тысяч масок будут распределены по десяти муниципалитетам.

Средства индивидуальной защиты получены регионом безвозмездно благодаря достигнутым договоренностям с АО «Монди СЛПК».

По словам Александра Бурцева, средства защиты предназначены в первую очередь для работников, которые обеспечивают режим самоизоляции. Это сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, социальные работники, работники МФЦ, общественного транспорта, дежурных групп детских садов и волонтеры.

— Это уже вторая крупная партия защитных масок и костюмов. На следующей неделе мы планируем получить еще 500 тысяч масок и 2500 защитных костюмов. При распределении средств индивидуальной защиты учитывается эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях. Из ста тысяч масок 30 тысяч останутся в Сыктывкаре, 15 тысяч мы направим в Ухту, 13 тысяч – в Усинск, 10 тысяч – в Княжпогостский район, 8 тысяч – в Печору, 7 тысяч – в Удорский район, 2 тысячи – в Корткеросский район и по 5 тысяч в Усть-Вымский, Усть-Куломский и Сыктывдинский районы, – сообщил Александр Бурцев.