Высшая награда бойца

В Сыктывкаре родители кавалера ордена Мужества двадцать лет хранят память о погибшем сыне

27 марта в стране ежегодно отмечается День войск Росгвардии, который до 2017 года был Днем внутренних войск МВД России. Для сыктывкарцев Виктора и Любови Мулиных этот день и торжественный, и печальный. Глава семьи, военнослужащий внутренних войск в отставке Виктор Мулин, отмечает профессиональный праздник, как в песне поется, «со слезами а глазах». Этот праздник должен был бы отмечать и их с Любовью сын Григорий, который пошел по стопам отца и в 1999 году поступил на службу во внутренние войска. Но сын погиб в январе 2000 года, оставшись навеки двадцатитрехлетним. Он не успел отметить даже первый свой профессиональный праздник в качестве офицера внутренних войск.

Своего первенца супруги Мулины назвали Григорием в честь деда. Тот, Григорий-старший, воевал в Великую Отечественную, часто рассказывал о войне. О том, как в 1942 году на Ленинградском фронте делили с сослуживцами последний кусочек хлеба по крошкам, как шли в атаку с одной винтовкой на пятерых, как жили по принципу «сам погибай, а товарища выручай». Внук Гриша был еще маленьким, когда деда не стало, поэтому трудно сказать, что он запомнил, какие выводы сделал для себя из тех рассказов. Но ему тоже довелось повоевать, и в бою он действовал по дедову принципу – выручил товарищей ценой своей жизни.

Сейчас родители вспоминают, что Григорий с детства хотел стать военным, упорно шел к своей цели, учился на отлично, занимался спортом. Окончив школу, пошел по стопам отца – поступил в Санкт-Петербургский университет МВД России. Это учебное заведение окончил и Виктор Мулин, в то время оно еще называлось Высшее военно-политическое училище имени 60-летия ВЛКСМ МВД СССР. В тяжелом для всей страны 1999 году Григорий окончил университет с отличием. У краснодипломника была возможность выбирать место службы.

Предлагали молодому перспективному офицеру разные должности. Например, по протекции друга семьи, высокопоставленного военного, мог служить в Москве. Но молодой парень со светлыми, еще советскими, идеалами решил, что не будет строить жизнь «по блату», сам всего добьется – и способности, и характер у него для этого были. Остался служить в Ленинградской области, его назначили командиром взвода в бригаде особого назначения воинской части в поселке Лебяжье. При этом офицер строил планы на будущее, собирался жениться на любимой девушке. Свадьбу планировали сыграть под Новый год. Не довелось, планы сорвала служебная командировка.

Бригада особого назначения – это значит, что без долгих сборов и рассуждений военные должны отправиться в любую точку страны и выполнить приказ. Григорий стал командиром взвода в августе, а уже в сентябре поступил приказ, где значилось место назначения – Чечня. Сейчас уже сложно представить, что в те грозные годы означала такая командировка. Каждый отправлявшийся туда военный понимал, что может не вернуться. Осознавал это и Григорий, правда, переживаниями своими с родителями не делился. Из Чечни прислал телеграмму с коротким сообщением: «У меня все хорошо». Хотя и родители, немало пережившие, понимали, что сын не говорит всей правды. Правда потом стала проскальзывать в коротких письмах: много во время той контртеррористической операции было грязи и крови. В какой-то момент закончилась паста в шариковой ручке, очевидно, в зоне боевых действий достать новую не удалось, поэтому из Чечни стали приходить письма, написанные карандашом.

В век интернета и мобильной связи непросто понять, как двадцать лет назад родители солдата радовались каждому письму – листок бумаги, исписанный родным почерком, был подтверждением: сын жив. Хотя иногда случалось так, что отправленное письмо доставляли родным уже после гибели бойца. А Виктор и Любовь Мулины сына даже увидели после его смерти – по телевизору.

Похоронку семья получила в январе 2000 года. Виктор Мулин вспоминает, что к ним домой пришла женщина-почтальон, дверь ей открыл младший сын – Роман, тогда еще подросток. Гостья дала ему какую-то бумажку и слишком уж быстро ушла, как будто сбежала. Потом Виктор услышал, как заплакал сын, закричала жена. Очередное послание из Чечни принесло страшную новость: Григорий погиб. И никаких пояснений – где, как, почему. И в какой-то момент, справившись с первым шоком, родители подумали: а вдруг живой, вдруг ошибка?

На следующий день в выпуске теленовостей показывали репортаж из Чечни. Любовь Мулина взглянула на экран и обомлела: по дороге идет Григорий в военной форме, за ним двигается боевая машина пехоты (БМП). Сначала мать не поверила своим глазам, потом в груди затеплилась надежда: точно жив, точно ошибка. Звонили родственники и знакомые, твердили одно: видели Гришу, живой и здоровый, врет похоронка, ошибка все это. Но ошибкой была вера в чудо. Дозвонились до федерального канала, сотрудники сказали, что съемка велась еще в декабре, при монтаже сюжета использовались архивные кадры. Родители Григория сейчас хранят этот кадр в семейном архиве – как первый и последний снимок сына в Чечне.

Впоследствии начальник штаба части, где служил Григорий, рассказал его родителям, как погиб офицер. 8 января боевики захватили два дома в городе Аргун в районе железнодорожного вокзала, оттуда совершали боевые вылазки и вели огонь. Под обстрел попала колонна российской техники. На подмогу военным на трех БМП была направлена группа военнослужащих, в которую входил и Григорий Мулин. Командовал группой майор Никита Кульков, впоследствии он получил звание Героя России.

По официальной информации, группа Кулькова с ходу вступила в бой и успешно отвлекла на себя внимание противника, что позволило колонне уйти из-под обстрела. В разгар боя БМП Кулькова была подбита, сам он получил тяжелые осколочные ранения, однако остался в машине и сумел вывести ее из-под огня. Несмотря на собственные тяжелые ранения, он вытащил из горящей БМП двух своих товарищей, но сам при этом погиб.

В том же бою была подбита и машина, которой командовал Григорий Мулин. Он первым выбрался из горящей БМП и помог вытащить уцелевших бойцов, затем прикрывал огнем солдат, уходивших в укрытие. Во время боя Григорий был ранен, его окружили боевики. Подпустив их поближе, молодой офицер вырвал чеку из гранаты и взорвал себя вместе с врагами. Так в безвыходных ситуациях нередко поступали советские солдаты в Великую Отечественную

войну. Родители уверены, что в последние минуты жизни их Гриша вспомнил рассказы деда и тот самый завет: «сам погибай, а товарища выручай». Самопожертвование русского офицера на какое-то время остановило боевиков, благодаря этому четверо сослуживцев Григория сумели спастись.

Родители погибшего бойца потом получили от командира войсковой части письмо, в котором так описывался подвиг их сына: «Ценой своей жизни лейтенант Григорий Мулин обеспечил выход из-под обстрела личного состава части, проявляя при этом образец мужества и отваги, верности военной присяге».

Виктор Мулин рассказал, что в 2000 году на приеме у главы Коми Юрия Спиридонова начальник штаба Северо-Западного военного округа утверждал, что лейтенант Мулин будет посмертно удостоен звания Героя России. Но Григорий награжден орденом Мужества. Высокая, но все же не высшая награда. На вопросы родители получили не очень понятное заявление от военного руководства: не могут быть отмечены званием Героя России подвиги двоих военнослужащих, погибших в одном бою.

Супруги Мулины и героизму майора Кулькова отдают дань, но до сих пор не понимают, почему не так высоко оценен подвиг их сына: ведь Григорий тоже пожертвовал самым дорогим, что у него было, – жизнью – ради своих товарищей.

– Мы гордимся сыном, он до конца выполнил свой долг перед Родиной. Хоть и без золотой звезды, но для нас он – герой России, – отметил Виктор Мулин.

Героем России Григория Мулина считают не только родители. Информация о подвиге офицера размещена в соцсетях в группе «Народные герои России». Создатели группы объясняют выбор своих народных героев так: «Именно с этих Личностей (именно Личностей и именно с большой буквы!) молодежи нужно брать пример, учиться у них мужеству и отваге! Многие из этих Личностей не представлены к государственным наградам, но память о них вечна, а это и есть наивысшая награда бойца».

Григорий Мулин родился и рос в Республике Коми, но среднюю школу оканчивал в Самарской области. В маленьком лесном поселке Коми, где тогда жили его родители, была только школа-девятилетка. Виктор Мулин отправил сына получать среднее образование на свою малую родину – в село Старое Эштебенькино Челно-Вершинского района Самарской области. Там Григорий и похоронен. Поэтому подвиг офицера чтут и в Самарской области. В Самаре его фамилия высечена на гранитной плите мемориала «Черный тюльпан». В 2012 году по инициативе председателя Челно-Вершинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Александра Шакуто было принято решение о создании мемориала памяти ветеранов боевых действий. Деньги на установку мемориала собрали жители района. Гранитный монумент увековечил память погибших в Чечне жителей района – Александра Кириллова и Григория Мулина.

На здании школы, где два года учился Григорий, установлена памятная доска, в классе есть именная парта героя, сидеть за ней – высокая честь, которая предоставляется отличникам.

И все-таки главные хранители памяти о герое – его родители. Для них эта память не высечена в граните, не запечатана в высоких словах о подвиге, для них память – ежедневно, ежесекундно в сердце, которое такой болью сжимается иногда от мыслей о сыне: о его непрожитой жизни, несыгранной свадьбе, неродившихся детях. Виктор Мулин признался, что сейчас, через двадцать лет, уже сгладилась острота обиды за недооцененный, как кажется родителям, подвиг сына, стихло отчаяние от того, что Григория уже не вернуть. Осталась светлая грусть и гордость за навсегда двадцатитрехлетнего сына, который каждый день задумчиво-строго смотрит на родителей с фотографии.

Людмила ВЛАСОВА

Фото из архива семьи Мулиных