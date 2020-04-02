Владимир Уйба назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Коми

Президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Коми». Исполнять обязанности руководителя региона будет бывший заместитель министра здравоохранения России Владимир Уйба.



В связи с заявлением Главы Республики Коми Гапликова С.А. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Республики Коми Гапликова С.А. по собственному желанию.

2. Назначить Уйбу Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Коми.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Владимир Уйба — российский политический деятель, теперь уже бывший заместитель министра здравоохранения Российской Федерации. Доктор медицинских наук, профессор, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2012). Заслуженный врач Российской Федерации (1998), Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный врач Чеченской Республики, Заслуженный врач Республики Ингушетия, Заслуженный врач Республики Южная Осетия. С 2004 по 2020 годы — руководитель ФМБА России. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.