В Коми выявлены еще двое больных коронавирусом

В городской больнице Эжвинского района, закрытой на 14-дневный карантин, подтверждены еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжается.



– Все новые случаи зарегистрированы в очаге Эжвинской больницы. Все пациенты проходят курс лечения, – ранее отметил министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин. – Приняты меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Очаг локализован, городская больница в Эжве работает в режиме строжайшего карантина. По всем вопросам, связанным с противодействием и профилактикой коронавируса, мы тесно взаимодействуем с Управлением Роспотребнадзора по Республике Коми.

Таким образом, по официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодня, 2 апреля, в республике всего подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 55 случаев выявлено в городской больнице Эжвинского района, которая функционирует в режиме строгого карантина.

Пациенты больницы, находящиеся на изоляции, получают все необходимое лечение и обследование, обеспечены питанием, одноразовой посудой, необходимыми бытовыми условиями. Им оказывается психологическая поддержка, с ними проводится разъяснительная работа. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечивается в приоритетном порядке.