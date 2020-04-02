Умер ветеран коми журналистики и участник войны Никон Хатанзейский

Вечером 1 апреля в Сыктывкаре умер участник Великой Отечественной войны, краевед и ветеран коми журналистики Никон Хатанзейский. Он буквально несколько дней не дожил до своего 94-летия.

Почти всю жизнь он прожил в родном Ижемском районе и только несколько лет назад переехал в Сыктывкар. Каждое утро гулял в мемориальном сквере возле Вечного огня, а днем продолжал работу над очередной книгой про земляков-ижемцев.

Шестнадцатилетним парнем он начал свою трудовую деятельность на Няшабожской судоверфи плотником. После получения известия о гибели своего отца 26 декабря 1942 года в 17 лет ушел на фронт. Принимал участие в боевых действиях в составе третьего Белорусского, первого Прибалтийского и первого Дальневосточного фронтов. В 1944 году награжден орденом Славы III степени, к 40-летию Победы – орденом Отечественной войны I степени, имеет медаль «За отвагу» и еще шестнадцать медалей. Участник двух войн – Великой Отечественной и с японским милитаризмом.

Мечтал стать корреспондентом газеты и исполнил свою мечту – более тридцати лет отдал журналистике и 19 лет был главным редактором газеты «Новый север». После выхода на пенсию более 15 лет работал в Ижемском краеведческом музее, из которых десять лет руководил учреждением культуры.

Летописец родного края, он написал книги: «На земле Ижемской», «Ижма», «Люди Ижемского края» и другие. Его статьи и очерки опубликованы в Книге Памяти Республики Коми и в других изданиях.

Никону Хатанзейскому в 2006 году был вручен гражданский орден Серебряная звезда «Общественное призвание», а в 2007 году на республиканском конкурсе среди журналистов и редакций «Призвание» он получил «Золотое перо» за личный вклад в журналистику республики.

За трудовую и общественную деятельность удостоен множества званий. Среди них звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР», лауреат журналистской премии имени Виктора Савина, почетный ветеран Республики Коми и почетный гражданин Ижемского района.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора