У жителей Северо-Запада растет интерес к цифровым сервисам и услугам «Ростелеком»

В «Ростелекоме» за последнюю неделю на 22% увеличился спрос на подключение высокоскоростного доступа в интернет, растет число заявок на услугу городской телефонии. Объем трафика сервиса Wink вырос на 25%, устойчиво растет трафик услуги доступа в интернет.

Это вызвано массовым переходом на удаленную работу, повышенным спросом на дистанционное образование, интернет-торговлю и цифровые видеосервисы. Все вышеизложенное повлекло за собой увеличение нагрузок на каналы связи и мультимедийную платформу Wink.

Ранее «Ростелеком» принял комплекс мер, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время вынужденно находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг компании.

Благодаря своевременным инвестициям в инфраструктуру и проведенному заранее на сети по всей России комплексу подготовительных мер, компания справляется с нагрузками. В ночь с понедельника на вторник связисты оперативно проводили работы по наращиванию мощностей и повышению устойчивости инфраструктуры связи. Кроме того, «Ростелеком» на постоянной основе ведет строительство, резервирование и модернизацию инфраструктуры, вкладывает существенные средства, чтобы сеть была устойчива к пиковым нагрузкам и имела запас ресурса.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что интернет — это не только российский сегмент сети, но и инфраструктура за рубежом. Так, если снижается доступность каналов на территории Европы, как произошло в минувшие выходные с каналами на Франкфурт-на-Майне, то и в нашей стране абоненты будут испытывать сложности с доступом к некоторым сегментам глобальной сети и к зарубежным ресурсам.

Вице-президент – директор МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ротелеком» Антон Годовиков: «Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. В настоящее время объекты связи «Ростелекома» функционируют в штатном режиме, сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями».

Дежурные специалисты продолжают свою работу. Организованы дополнительные смены персонала. В большинстве служб состав сменных специалистов усилен. Все действия направлены на то, чтобы в сложных эпидемиологических обстоятельствах абоненты «Ростелекома» не беспокоились ни о чем другом, кроме своего здоровья и здоровья своих близких.

текст «Ростелеком», фото из Интернета