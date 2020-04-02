Михаил Рогачёв: «Патриотизм важен не только военный»

Завершает работу жюри республиканского смотра-конкурса деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию. Всего на конкурс было заявлено более тридцати творческих проектов. Это сценарии, исследовательские работы, историко-краеведческие программы и музейно-выставочные экспозиции.

Организатором конкурса выступил республиканский Центр народного творчества и повышения квалификации. Председателем жюри является кандидат исторических наук, общественный деятель Михаил Рогачёв.

Второй этап смотра-конкурса собрал работы почти со всех районов республики. Причем среди них нет слабых или неинтересных проектов. Большинство проектов представлены сельскими учреждениями культуры, зачастую из небольших сел и деревень.

В российский Год памяти и славы преобладают проекты военно-патриотической направленности.

– Но вот не было бы юбилейной даты – и не было бы такого перекоса в сторону проектов военно-патриотической направленности? Скорее всего, все равно бы преобладали «военные мероприятия», – отметил Михаил Рогачёв. – По-моему, это неправильно. Краеведческие, «невоенные» проекты важны чрезвычайно. Как без них воспитывать бережное отношение людей к своей земле, дому, к памяти предков, к своей истории? Ведь такое деятельное отношение и есть патриотизм.

В адрес организаторов конкурса и членов жюри Михаил Рогачёв высказал предложение оценивать в отдельности реализованные и еще только планируемые проекты:

– Реализованный проект можно оценить, а будущий, в общем-то, нельзя. Мы же не знаем, насколько качественно он будет реализован и будет ли реализован вообще. Наверное, их надо разделить и оценивать отдельно.

Окончательные результаты республиканского смотра-конкурса деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию будут подведены в мае.

Артур АРТЕЕВ

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