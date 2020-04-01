В Коми временно прекращены все межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Ограничительная мера введена в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID–2019 с 00:00 часов 31 марта до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Напомним, глава Коми Сергей Гапликов подписал указ о введении режима самоизоляции для всех жителей региона. В соответствии с ним, гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Республики Коми, запрещается покидать места проживания (пребывания).

Необходимость временного прекращения межмуниципальных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом обсудили 31 марта на заседании республиканского межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Заседание по поручению главы республики Сергея Гапликова провёл первый заместитель председателя правительства региона Михаил Порядин.

Министерству инвестиций промышленности и транспорта Республики Коми поставлена задача проанализировать потребность перевозки сотрудников промышленных предприятий собственным и привлечённым транспортом.

— Ряд промышленных предприятий уже сформировали логистическую схему и организовали перевозку своих сотрудников. Так, например, «Лукойл», «Газпром», «Лузалес», «Сыктывкар Тиссью Груп», «УЗСМ», «Ухтажилфонд», частично «Севлеспил» уже организовали служебный транспорт. Остальные предприятия ещё решают этот вопрос, — прокомментировал и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Вячеслав Бадахов.