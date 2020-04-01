Общественники мониторят соблюдение ограничений

Общественная палата Коми подключилась к проверкам торговых точек и общественных мест. О результатах мониторинга проверяющие сообщили в группе палаты «ВКонтакте».

С 28 марта по 6 апреля по указу президента страны, в Коми, как и по всей России, введено ограничение, согласно которому часть магазинов, торговых центров и развлекательных заведений закрыты. Также не должны работать спортклубы, детские кружки и секции.

Общественная палата Коми проводит мониторинг исполнения указа главы республики «О введении режима повышенной готовности». Документ принят во исполнение указа президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и поручений председателя правительства страны. В рамках мониторинга члены Общественной палаты посещают общественные места, магазины, торговые центры, организации и учреждения, которые должны быть закрыты до 6 апреля.

30 марта члены палаты Коми посетили магазины, автомойки и базы отдыха. Мониторинг показал, что все автомойки работают, несмотря на запрет деятельности.

Нина Новикова отметила, что все проверенные магазины спортивных товаров не работают еще с выходных, собственники предписание выполняют. Также не работают магазины одежды и обуви, которые находятся в центре города, об этом рассказал Геннадий Левицкий. Анна Чуракова сообщила, что в выходные большинство баз отдыха работали, жители города отдыхали на пикниках.

Проверены были и кафе быстрого питания. В одном из них, несмотря на запрет, работали «на вынос», хотя указ главы диктует работать в формате доставки до клиента.

— Такие жесткие меры введены для того, чтобы не допускать распространения коронавируса. Объявленные президентом нерабочие дни – это не отпуск или выходные, которые можно провести в шумной компании. Жители республики и предприниматели должны отнестись к этому серьезно. За считанные дни количество заболевших увеличивается в геометрической прогрессии, болезнь быстро перетекает в пневмонию. Поэтому все должны соблюдать установленные ограничения. Это не последний наш рейд. Каждый член Общественной палаты ежедневно будет посещать магазины и торговые центры, кафе и общественные пространства. Граждане должны ответственно относиться к своему здоровью, — отметила Анна Чуракова.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com/oprkomi